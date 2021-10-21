https://tr.sputniknews.com/20211021/dso-esitsizlige-dikkat-cekti-yoksul-ulkeler-asiya-erisemedikleri-icin-salgin-daha-uzun-surecek-1050034752.html

DSÖ, eşitsizliğe dikkat çekti: Yoksul ülkeler aşıya erişemedikleri için salgın daha uzun sürecek

DSÖ, eşitsizliğe dikkat çekti: Yoksul ülkeler aşıya erişemedikleri için salgın daha uzun sürecek

Dünya Sağlık Örgütü, yoksul ülkeler yeterince aşıya erişemedikleri için Kovid-19 salgınının 'gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini' söyledi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T11:19+0300

2021-10-21T11:19+0300

2021-10-21T11:21+0300

koronavirüs

afrika

dünya sağlık örgütü (dsö)

yoksulluk

eşitsizlik

aşı

kovid-19

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Büyük ölçüde kamu tarafından finanse edilen laboratuvarlarda yürütülen araştırmaların ardından geliştirilen Kovid-19 aşıları, salgını bitirmeye dair geliştirilen en etkili yöntem. Fakat aşılama, tüm dünyada aynı hızda eşit ilerlemiyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşıya erişimdeki eşitsizliğe dikkat çekti. Örgütün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward, bunun Kovid salgınının '2022'de de etkili olabileceği' anlamına geldiğini kaydetti.Afrika kıtasında nüfusun yüzde 5'inden azı aşılanmış durumda, diğer kıtaların çoğunda bu oran yüzde 40.Dr. Aylward, ilaç şirketlerinin en düşük gelirli ülkelere öncelik verebilmeleri için varlıklı ülkelere aşı kuyruğundaki yerlerini bu ülkelere bırakmaları çağrısında bulundu.Dr. Aylward, "Gerçekten hızlanmamız gerekiyor, yoksa biliyor musunuz? Bu pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edecek" dedi.'The People's Vaccine' adlı sivil toplum kuruluşları ittifakı, ilaç şirketleri ve zengin ülkeler tarafından vaat edilen yedi dozdan sadece birinin aslında daha yoksul ülkelere ulaştığını gösteren yeni veriler yayımladı.Kovid-19 aşılarının büyük çoğunluğu yüksek gelirli veya üst orta gelirli ülkelerde yapılmış durumda. Küresel olarak uygulanan dozların sadece yüzde 2,6'sı Afrika'da yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210604/putin-yoksul-ulkelere-yapilan-asi-yardimlari-yetersiz-herkesin-asiya-ulasimi-olmadan-salgin-riski-1044659149.html

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afrika, dünya sağlık örgütü (dsö), yoksulluk, eşitsizlik, aşı, kovid-19