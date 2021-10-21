https://tr.sputniknews.com/20211021/dso-esitsizlige-dikkat-cekti-yoksul-ulkeler-asiya-erisemedikleri-icin-salgin-daha-uzun-surecek-1050034752.html
DSÖ, eşitsizliğe dikkat çekti: Yoksul ülkeler aşıya erişemedikleri için salgın daha uzun sürecek
DSÖ, eşitsizliğe dikkat çekti: Yoksul ülkeler aşıya erişemedikleri için salgın daha uzun sürecek
Dünya Sağlık Örgütü, yoksul ülkeler yeterince aşıya erişemedikleri için Kovid-19 salgınının 'gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini' söyledi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T11:19+0300
2021-10-21T11:19+0300
2021-10-21T11:21+0300
koronavirüs
afrika
dünya sağlık örgütü (dsö)
yoksulluk
eşitsizlik
aşı
kovid-19
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Büyük ölçüde kamu tarafından finanse edilen laboratuvarlarda yürütülen araştırmaların ardından geliştirilen Kovid-19 aşıları, salgını bitirmeye dair geliştirilen en etkili yöntem. Fakat aşılama, tüm dünyada aynı hızda eşit ilerlemiyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşıya erişimdeki eşitsizliğe dikkat çekti. Örgütün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward, bunun Kovid salgınının '2022'de de etkili olabileceği' anlamına geldiğini kaydetti.Afrika kıtasında nüfusun yüzde 5'inden azı aşılanmış durumda, diğer kıtaların çoğunda bu oran yüzde 40.Dr. Aylward, ilaç şirketlerinin en düşük gelirli ülkelere öncelik verebilmeleri için varlıklı ülkelere aşı kuyruğundaki yerlerini bu ülkelere bırakmaları çağrısında bulundu.Dr. Aylward, "Gerçekten hızlanmamız gerekiyor, yoksa biliyor musunuz? Bu pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edecek" dedi.'The People's Vaccine' adlı sivil toplum kuruluşları ittifakı, ilaç şirketleri ve zengin ülkeler tarafından vaat edilen yedi dozdan sadece birinin aslında daha yoksul ülkelere ulaştığını gösteren yeni veriler yayımladı.Kovid-19 aşılarının büyük çoğunluğu yüksek gelirli veya üst orta gelirli ülkelerde yapılmış durumda. Küresel olarak uygulanan dozların sadece yüzde 2,6'sı Afrika'da yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210604/putin-yoksul-ulkelere-yapilan-asi-yardimlari-yetersiz-herkesin-asiya-ulasimi-olmadan-salgin-riski-1044659149.html
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afrika, dünya sağlık örgütü (dsö), yoksulluk, eşitsizlik, aşı, kovid-19
DSÖ, eşitsizliğe dikkat çekti: Yoksul ülkeler aşıya erişemedikleri için salgın daha uzun sürecek
11:19 21.10.2021 (güncellendi: 11:21 21.10.2021)
Dünya Sağlık Örgütü, yoksul ülkeler yeterince aşıya erişemedikleri için Kovid-19 salgınının 'gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini' söyledi.
Büyük ölçüde kamu tarafından finanse edilen laboratuvarlarda yürütülen araştırmaların ardından geliştirilen Kovid-19 aşıları, salgını bitirmeye dair geliştirilen en etkili yöntem. Fakat aşılama, tüm dünyada aynı hızda eşit ilerlemiyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşıya erişimdeki eşitsizliğe dikkat çekti. Örgütün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward, bunun Kovid salgınının '2022'de de etkili olabileceği' anlamına geldiğini kaydetti.
Afrika kıtasında nüfusun yüzde 5'inden azı aşılanmış durumda, diğer kıtaların çoğunda bu oran yüzde 40.
Dr. Aylward, ilaç şirketlerinin en düşük gelirli ülkelere öncelik verebilmeleri için varlıklı ülkelere aşı kuyruğundaki yerlerini bu ülkelere bırakmaları çağrısında bulundu.
Dr. Aylward, "Gerçekten hızlanmamız gerekiyor, yoksa biliyor musunuz? Bu pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edecek" dedi.
'The People's Vaccine' adlı sivil toplum kuruluşları ittifakı, ilaç şirketleri ve zengin ülkeler tarafından vaat edilen yedi dozdan sadece birinin aslında daha yoksul ülkelere ulaştığını gösteren yeni veriler yayımladı.
Kovid-19 aşılarının büyük çoğunluğu yüksek gelirli veya üst orta gelirli ülkelerde yapılmış durumda. Küresel olarak uygulanan dozların sadece yüzde 2,6'sı Afrika'da yapıldı.