'Dünyanın en devasa yılanı' görüntülendi: Yerinden vinçle oynatıldı

Dominika yağmur ormanlarında meydana gelen olay, duyanlarda şaşkınlığa neden oldu. Ormanda ilerleyen bir adam, çalılıkların arasından aniden fırlayan dev yılan nedeniyle büyük korku yaşadı. Neredeyse 10 metre uzunluğundaki yılanı görüntülemeye başlayan adamın şaşkınlığı her halinden belli oldu.Haberler'in aktardığına göre, dev yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için vinç çağrıldı. Ormana gelen vinç, kepçesine aldığı yılanı güçlükle taşıyabildi. Görüntüleri kaydeden adam, "Yılanı gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. 'Aman tanrım annemi istiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.Adam sonrasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabına yükledi. Reddit kullanıcılarının 'dünyanın en büyüğü' olduğu iddia ettiği yılanı görmek isteyen 1 milyon kişi videoya tıkladı.
'Dünyanın en büyük yılanı', Dominika yağmur ormanlarında bir adam tarafından görüntülendi. Adamın yılan karşısında ciddi bir korku yaşadığı öğrenilirken, dev yılan bölgeye çağrılan vinç sayesinde çıkartılabildi.
Dominika yağmur ormanlarında meydana gelen olay, duyanlarda şaşkınlığa neden oldu.
Ormanda ilerleyen bir adam, çalılıkların arasından aniden fırlayan dev yılan nedeniyle büyük korku yaşadı. Neredeyse 10 metre uzunluğundaki yılanı görüntülemeye başlayan adamın şaşkınlığı her halinden belli oldu.
Haberler'in aktardığına göre, dev yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için vinç çağrıldı. Ormana gelen vinç, kepçesine aldığı yılanı güçlükle taşıyabildi. Görüntüleri kaydeden adam, "Yılanı gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. 'Aman tanrım annemi istiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.
Adam sonrasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabına yükledi. Reddit kullanıcılarının 'dünyanın en büyüğü' olduğu iddia ettiği yılanı görmek isteyen 1 milyon kişi videoya tıkladı.