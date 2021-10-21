https://tr.sputniknews.com/20211021/dunyanin-en-devasa-yilani-goruntulendi-yerinden-vincle-oynatildi-1050048095.html

'Dünyanın en devasa yılanı' görüntülendi: Yerinden vinçle oynatıldı

'Dünyanın en devasa yılanı' görüntülendi: Yerinden vinçle oynatıldı

'Dünyanın en büyük yılanı', Dominika yağmur ormanlarında bir adam tarafından görüntülendi. Adamın yılan karşısında ciddi bir korku yaşadığı öğrenilirken, dev... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T15:45+0300

2021-10-21T15:45+0300

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yılan

yaşam

dominika

dev

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Dominika yağmur ormanlarında meydana gelen olay, duyanlarda şaşkınlığa neden oldu. Ormanda ilerleyen bir adam, çalılıkların arasından aniden fırlayan dev yılan nedeniyle büyük korku yaşadı. Neredeyse 10 metre uzunluğundaki yılanı görüntülemeye başlayan adamın şaşkınlığı her halinden belli oldu.Haberler'in aktardığına göre, dev yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için vinç çağrıldı. Ormana gelen vinç, kepçesine aldığı yılanı güçlükle taşıyabildi. Görüntüleri kaydeden adam, "Yılanı gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. 'Aman tanrım annemi istiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.Adam sonrasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabına yükledi. Reddit kullanıcılarının 'dünyanın en büyüğü' olduğu iddia ettiği yılanı görmek isteyen 1 milyon kişi videoya tıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20211012/klozetinden-yaklasik-1-metrelik-piton-yilani-cikti-1049745321.html

dominika

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yılan, dominika, dev