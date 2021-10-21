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'En güzel büyükelçi': Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf
'En güzel büyükelçi': Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf
Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Poklonskaya diplomatik üniformalı ilk fotoğrafını yayınladı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T06:11+0300
2021-10-21T06:11+0300
politika
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Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atanan Natalya Poklonskaya, diplomatik üniformalı ilk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.Paylaşımın altındaki yorumlarda birçok kişi Poklonskaya’ya yeni görevinde başarılar dilerken, bazıları “En güzel büyükelçi” yorumunu yaptı.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poklonskaya'yı Yeşil Burun Adaları’na büyükelçisi olarak atamıştı.Atamasıyla ilgili Sputnik’e konuşan Poklonskaya, büyükelçi olarak atanmış olmaktan memnun olduğunu, Dışişleri Bakanlığı ve ona bağlı Diplomasi Akademisi’ndeki staj ve kursları tamamladığını söyledi.Poklonskaya, Kırım’ın 2014’te Rusya’ya bağlanmasını izleyen dönemde yarımadada başsavcı olarak görev yapmış, ‘Kırım baharı’ olarak isimlendirilen geçiş sürecinde önemli bir yol oynamıştı. 2016’dan beriyse Rusya parlamentosunda vekildi, ancak eylül ayındaki seçimde aday olmama kararı aldı.
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rusya, büyükelçi

'En güzel büyükelçi': Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf

06:11 21.10.2021
© SputnikRusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Poklonskaya diplomatik üniformalı ilk fotoğrafını yayınladı.
Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Poklonskaya diplomatik üniformalı ilk fotoğrafını yayınladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Sputnik
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Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Poklonskaya diplomatik üniformalı ilk fotoğrafını yayınladı.
Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atanan Natalya Poklonskaya, diplomatik üniformalı ilk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
Paylaşımın altındaki yorumlarda birçok kişi Poklonskaya’ya yeni görevinde başarılar dilerken, bazıları “En güzel büyükelçi” yorumunu yaptı.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poklonskaya'yı Yeşil Burun Adaları’na büyükelçisi olarak atamıştı.
Atamasıyla ilgili Sputnik’e konuşan Poklonskaya, büyükelçi olarak atanmış olmaktan memnun olduğunu, Dışişleri Bakanlığı ve ona bağlı Diplomasi Akademisi’ndeki staj ve kursları tamamladığını söyledi.
Poklonskaya, Kırım’ın 2014’te Rusya’ya bağlanmasını izleyen dönemde yarımadada başsavcı olarak görev yapmış, ‘Kırım baharı’ olarak isimlendirilen geçiş sürecinde önemli bir yol oynamıştı. 2016’dan beriyse Rusya parlamentosunda vekildi, ancak eylül ayındaki seçimde aday olmama kararı aldı.
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