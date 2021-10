https://tr.sputniknews.com/20211021/erbas-dini-istismar-eden-bazi-yapilarin-nasil-teror-orgutune-donustugu-gozumuzun-onunde-1050054905.html

Erbaş: Dini istismar eden bazı yapıların nasıl terör örgütüne dönüştüğü gözümüzün önünde

Erbaş: Dini istismar eden bazı yapıların nasıl terör örgütüne dönüştüğü gözümüzün önünde

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dini istismar eden bazı yapıların nasıl terör örgütüne dönüştüğü gözümüzün önünde. Bunlarla hep birlikte mücadele... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T18:35+0300

2021-10-21T18:35+0300

2021-10-21T18:40+0300

türkiye

ali erbaş

dini duyguları istismar

diyanet işleri başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048848996_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_3e92c567ddb3b9527259dbd04ea37251.jpg

Erbaş, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) Rektörlük Konferans Salonunda akademisyenlere ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine konferans verdi.Din istismarının ortaya çıkardığı tehlikeye dikkati çeken Erbaş, "Dini istismar eden terör örgütleri var. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2018 yılının başından itibaren din istismarıyla mücadele çalışmaları başlattık. Ülkemizin her ilinde her ilçesinde heyetler olarak seminerler, konferanslar verdik ve kitaplar bastırdık. Bu dini istismar eden bazı yapıların nasıl terör örgütüne dönüştüğü de gözümüzün önünde. Bunlarla hep birlikte mücadele etmek zorundayız" diye konuştu.İslam dinini istismar ederek menfaat sağlamaya çalışan yapılarla ve gruplarla sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Erbaş, İslam'ı doğru anlamada yaşanan bazı sorunların bulunduğunu, ilmin merkezi olan üniversitelerin ilahiyat fakültesi hocalarıyla birlikte sıkıntıları ortadan kaldıracağını, bunu başaracaklarına inandığını söyledi.Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt içi ve yurt dışında yürütmüş olduğu faaliyetleri de anlattı.Türkiye'de 81 ilde ve 922 ilçede şubesi olan tek vakfın Türkiye Diyanet Vakfı olduğunu, her müftünün vakfın şube başkanı olduğunu ifade eden Erbaş, "Ülkemizde 90 bin camimiz var. 40 bine yakın Kuran kursumuz var. İstiyoruz ki camilerimiz sadece namaz kılınan ve kapatılan yerler olmasın. Biz de camilerimiz ilim ve irfan merkezleri olarak nasıl değerlendirebiliriz onun gayreti içerisindeyiz" dedi.Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı önderliğinde 100 kadar ülkede 2 bin 500 kişiyle din eğitimi ve hizmeti sunmaya çalıştıklarını, aynı zamanda ülkenin tanıtılmasına büyük katkı sağladıklarını anlattı.Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışındaki faaliyetleriyle milletin cömertliğini gösterdiklerini dile getiren Erbaş, "2019 Kurban Bayramı etkinliğinde 149 ülkeye ulaştık. Dünyanın en ücra köşesinde görevlilerimizin ve gönüllerimizin sırtındaki yeleği ve göğsündeki bayrağı gördüğünde ona doğru koşulması bizim için gerçekten iftihar edici bir tablodur" ifadesini kullandı.Erbaş, geçmişte önemli eserler bırakmış alimlerin dünyaya kazandırdığı ufku bugüne taşımanın gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ali erbaş, dini duyguları istismar, diyanet işleri başkanlığı