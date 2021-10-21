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Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD ile süren F-35 krizi hakkında "Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T13:00+0300
2021-10-21T13:19+0300
recep tayyip erdoğan
politika
afrika
kemal kılıçdaroğlu
seçim
f-35
s-400
osman kavala
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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:* (F-35 gerilimi) Roma’daki G20'de Biden ile konuşacağız. 'Ne yapıyoruz, ne oluyor' diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye’nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz. Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. * (10 büyükelçinin Kavala çağrısı) Uluslararası camiada Soros ne ise Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar. Bunların iyi takip edilmesi lazım. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. * (İdlib) Gereği neyse onu yapmaya ve bütün ağır silahlarımızla cevabını vermeye devam ediyoruz. Bu işi kendi akışına bırakamayız.* (Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler açıklaması) Her şeyden önce ana muhalefetin başındaki zatın bu açıklamaları tamamen deli saçması."* Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023’tür.* (Afrika ziyareti) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ’nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika’da da yavaş yavaş çökmeye başladı. Şu anda Afrika şunu çok iyi görüyor, diyorlar ki 'Sizin buraya gelişleriniz artık Batı’nın Afrika ile ilişkilerini de derdest ediyor.' Afrikalı memnun.
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recep tayyip erdoğan, afrika, kemal kılıçdaroğlu, seçim, f-35, s-400, osman kavala

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız

13:00 21.10.2021 (güncellendi: 13:19 21.10.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğimiz bir dönem var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğimiz bir dönem var - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD ile süren F-35 krizi hakkında "Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
* (F-35 gerilimi) Roma’daki G20'de Biden ile konuşacağız. 'Ne yapıyoruz, ne oluyor' diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye’nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz. Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız.
* (10 büyükelçinin Kavala çağrısı) Uluslararası camiada Soros ne ise Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar. Bunların iyi takip edilmesi lazım. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz.
* (İdlib) Gereği neyse onu yapmaya ve bütün ağır silahlarımızla cevabını vermeye devam ediyoruz. Bu işi kendi akışına bırakamayız.
* (Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler açıklaması) Her şeyden önce ana muhalefetin başındaki zatın bu açıklamaları tamamen deli saçması."
* Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023’tür.
* (Afrika ziyareti) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ’nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika’da da yavaş yavaş çökmeye başladı. Şu anda Afrika şunu çok iyi görüyor, diyorlar ki 'Sizin buraya gelişleriniz artık Batı’nın Afrika ile ilişkilerini de derdest ediyor.' Afrikalı memnun.
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