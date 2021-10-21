https://tr.sputniknews.com/20211021/erkekler-de-korunabilir-kadin-mucidin-gelistirdigi-erkek-yonelik-dogum-kontrol-yontemi-odul-kazandi-1050033173.html

Erkekler de korunabilir: Kadın mucidin geliştirdiği erkekler için doğum kontrol yöntemi ödül kazandı

Erkekler de korunabilir: Kadın mucidin geliştirdiği erkekler için doğum kontrol yöntemi ödül kazandı

Alman bilim insanı Rebecca Weiss'in erkekler için doğum kontrol yöntemi, Dyson Ödülü’nü kazandı. Weiss, "Partnerimle alternatif yöntemler ararken erkeklere... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T10:26+0300

2021-10-21T10:26+0300

2021-10-21T10:31+0300

yaşam

kanser

sperm

prezervatif

cinsel ilişki

vazektomi

doğum kontrol hapı

doğum kontrol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043619799_0:0:1775:998_1920x0_80_0_0_5694fb06555e25998a91956ef5d4208c.jpg

Alman bilim insanı Rebecca Weiss, kendi hikayesinden yola çıkarak erkekler için doğum kontrol yöntemi geliştirdi. Bir yıl önce doğum kontrol hapları kullanımına bağlı olarak, serviks bölgesinde kansere dönüşme potansiyeli olan hücreler tespit edildiğini anlatan Weiss, şunları söyledi: “Sonrasında benim için hormon ilaçları bir seçenek olmaktan çıktı. Partnerimle alternatif yöntemler ararken erkeklere yönelik doğum kontrolünün ne kadar kısıtlı olduğunu fark ettik. Ben de Münih Teknik Üniversitesi’ndeki master tezimde erkeklere yönelik doğum kontrolünde yeni bir yaklaşım geliştirmeye karar verdim.” Tası andıran cihaz cinsel ilişki öncesinde kullanılıyor. Kullanımı kişinin testis boyuna göre ayarlanan cihaza, belirlenen ölçüde su konuluyor. Ardından cihaz belli bir sıcaklığa kadar suyu ısıtıyor. Kullanıcı testislerini cihaza yerleştiriyor ve ultrason dalgaları devreye giriyor. Böylece spermlerin hareketliliği yumurtayı dölleyemeyecek şekilde geçici süreliğine durdurulmuş oluyor. Erkekler için yalnızca vazektomi ve prezarvatif yöntemlerinin bulunduğuna dikkat çeken Wiess, COSO’nun kullanıcı dostu, fiziksel bir müdahale, acı veya bilinen bir yan etki içermeyen bir yöntem olduğunu ifade etti. Cihazın kitlelerin kullanıma sunulmadan önce klinik deney aşamalarını tamamlaması gerekiyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanser, sperm, prezervatif, cinsel ilişki, vazektomi, doğum kontrol hapı, doğum kontrol