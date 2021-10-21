https://tr.sputniknews.com/20211021/ertugrul-ozkok-koronaviruse-yakalandigini-duyurdu-halaydan-once-kapmis-da-olabilirim-1050031029.html

Ertuğrul Özkök, koronavirüse yakalandığını duyurdu: Halaydan önce kapmış da olabilirim

Ertuğrul Özkök, koronavirüse yakalandığını duyurdu: Halaydan önce kapmış da olabilirim

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Diyarbakır ziyaretinin ardından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gazeteci İsmail Saymaz ile halay çekmesiyle gündeme gelen... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T09:05+0300

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yaşam

ertuğrul özkök

açıklama

koronavirüs

kovid-19

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Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Diyarbakır ziyaretinin ardından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gazeteci İsmail Saymaz ile halay çekmesiyle gündeme gelen Özkök, "Acaba halay çekerken mi yakaladı derseniz, daha önce kapmış da olabilirim" dedi.Özkök'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:"Cüneyt Özdemir dedi ya... 'Bu kadar kötü halay çeken birini polis tutuklamalı...' Polise gerek kalmadı, COVID-19 kelepçeledi. İlk işaret bir hapşırıkla başladı. Hafif bir burun çekme... Hepsi o kadar... Diyarbakır’dan döner dönmez bir test yaptırdım. COVID-19 pozitif çıktı... Yani Covid’im...Durumum şu: Ateş 38.6-38.8 arası gidip geliyor. Burnumun akması durdu. Herhangi bir ağrım, halsizliğim yok. Koku alma duygum yerinde... Arkamda ise şu var: İki Sinovac aşısı... İki BioNTech aşısı... Ancak ikinci aşıyı bir hafta önce yaptırmıştım. Diyeceğim... İki aşı yaptırsanız da maskenizi çıkarmayın. Ben Diyarbakır’da maskeyle dolaştım. Fotoğraf çektirirken bile maskemi çıkarmadım. Acaba halay çekerken mi yakaladı derseniz, daha önce kapmış da olabilirim." ifadelerini kullandı.Özkök ayrıca kendisine gelen eleştirilere de, "Bu ülkeye huzur ve barış gelinceye kadar zeybek oynamaya, horon tepmeye, vals yapmaya... Ve özellikle de halay çekmeye devam edeceğim. Çünkü savaşmak için elimde nefret silahım yok."

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ertuğrul özkök, açıklama, koronavirüs, kovid-19