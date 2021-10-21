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https://tr.sputniknews.com/20211021/esini-104-yerinden-bicaklayan-saniga-20-yil-hapis-istemi-1050032566.html
Eşini 104 yerinden bıçaklayan sanığa 20 yıl hapis istemi
Eşini 104 yerinden bıçaklayan sanığa 20 yıl hapis istemi
İzmir'in Buca ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) oğlunun gözü önünde dövüp, 104 yerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Feyzo... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T10:14+0300
2021-10-21T10:14+0300
türkiye
izmir
kadına şiddet
bıçaklama
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Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile, dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı. Ardından da banyoya kilitleyerek, bıçakladı.Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre sonra Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı. Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, sonrasında Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda da bulundu.Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Feyzo Duran hakkında iddianame hazırlandı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Duran'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. Başında oturarak ölmesini beklediİddianamede, Duran'ın suç tarihinden önce de Perkgün'ü defalarca darbettiğine yer verildi. Duran’ın, olay günü banyoda birden fazla kez bıçaklayarak yaraladığı Aysel Perkgün’ün yere yığıldığı, başında oturarak ölmesini beklediğine dikkat çekildi. İddianamede evdeki bağrışmalar nedeniyle olayın dışarıdan duyulduğu ve şüpheli Duran'ın, Aysel Perkgün'ün kendi kendisini yaraladığı mizanseni yaratmaya çalıştığı da vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20210923/104-yerinden-bicaklanan-kadin-cocugumun-babasi-beni-bicakladiktan-sonra-basimda-sigara-icti-1049180099.html
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izmir, kadına şiddet, bıçaklama

Eşini 104 yerinden bıçaklayan sanığa 20 yıl hapis istemi

10:14 21.10.2021
© DHA Feyzo Duran
 Feyzo Duran - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© DHA
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İzmir'in Buca ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) oğlunun gözü önünde dövüp, 104 yerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Feyzo Duran (25) hakkında ‘tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıl kadar hapsi istendi.
Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile, dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı. Ardından da banyoya kilitleyerek, bıçakladı.
Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre sonra Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı. Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, sonrasında Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda da bulundu.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Feyzo Duran hakkında iddianame hazırlandı.
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Duran'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Başında oturarak ölmesini bekledi

İddianamede, Duran'ın suç tarihinden önce de Perkgün'ü defalarca darbettiğine yer verildi. Duran’ın, olay günü banyoda birden fazla kez bıçaklayarak yaraladığı Aysel Perkgün’ün yere yığıldığı, başında oturarak ölmesini beklediğine dikkat çekildi. İddianamede evdeki bağrışmalar nedeniyle olayın dışarıdan duyulduğu ve şüpheli Duran'ın, Aysel Perkgün'ün kendi kendisini yaraladığı mizanseni yaratmaya çalıştığı da vurgulandı.
şiddet gören kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
TÜRKİYE
104 yerinden bıçaklanan kadın: Çocuğumun babası beni bıçakladıktan sonra başımda sigara içti
23 Eylül, 14:02
200001
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