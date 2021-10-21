https://tr.sputniknews.com/20211021/eski-emniyet-istihbarat-daire-baskani-uzun-hakkinda-8-yil-7-ay-hapis-istendi-1050045427.html

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun hakkında 8 yıl 7 ay hapis istendi

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun hakkında 8 yıl 7 ay hapis istendi

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin yargılandığı davada 'terör örgütü propagandası... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T14:45+0300

2021-10-21T14:45+0300

2021-10-21T14:45+0300

türkiye

ankara

emniyet genel müdürlüğü (egm)

fetö

terör

mahkeme

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Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan' tutuksuz yargılanan Sabri Uzun ve avukatları duruşmaya katıldı. Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanığın ve avukatının beyanı alındı. Ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada Uzun'un, FETÖ'ye ilişkin 'üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan beraatı istendi. Zincirleme şekilde ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan ise 1 yıl 3 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca Uzun'un soruşturma aşamasında FETÖ'ye ilişkin verdiği bilgiler nedeniyle söz konusu cezadan indirim yapılması da talep edildi.Uzun ve avukatı, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre istedi. Talep kabul edilirken duruşma ertelendi.

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ankara, emniyet genel müdürlüğü (egm), fetö, terör, mahkeme