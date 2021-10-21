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https://tr.sputniknews.com/20211021/evinin-onunde-hamsi-satilmasini-istemeyen-adam-motorlu-testereyle-tezgahi-parcaladi-1050041289.html
Evinin önünde hamsi satılmasını istemeyen adam, motorlu testereyle tezgahı parçaladı
Evinin önünde hamsi satılmasını istemeyen adam, motorlu testereyle tezgahı parçaladı
Trabzon’un Soğuksu Mahallesinde evinin önünde yeğeninin hamsi satmasını istemeyen amca, motorlu testereyle yeğeninin balık tezgahını parçaladı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T13:29+0300
2021-10-21T13:29+0300
yaşam
türkiye
saldırı
satış
hamsi
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Olayı anlatan yeğen Berat Berk Boz, amcası M.B. ile babasının arasında küslük olduğunu bu nedenle evin önünde bulunan yerde balık satmasını istemediğini belirtti.Berat Berk Boz, "Burası babaannemin. Videodaki amcam, babamla arasında küslük olduğu için beni de burada istemiyor. O sebepten ötürü burayı parçalıyor. Buraya gelmeden önce beni Whatsapp üzerinden tehdit etmişti. Polise şikayet ettim" diye konuştu.
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türkiye, saldırı, satış, hamsi

Evinin önünde hamsi satılmasını istemeyen adam, motorlu testereyle tezgahı parçaladı

13:29 21.10.2021
© İHAEvinin önünde hamsi satılmasını istemeyen adam, motorlu testereyle tezgahı parçaladı
Evinin önünde hamsi satılmasını istemeyen adam, motorlu testereyle tezgahı parçaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© İHA
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Trabzon’un Soğuksu Mahallesinde evinin önünde yeğeninin hamsi satmasını istemeyen amca, motorlu testereyle yeğeninin balık tezgahını parçaladı.
Olayı anlatan yeğen Berat Berk Boz, amcası M.B. ile babasının arasında küslük olduğunu bu nedenle evin önünde bulunan yerde balık satmasını istemediğini belirtti.
Berat Berk Boz, "Burası babaannemin. Videodaki amcam, babamla arasında küslük olduğu için beni de burada istemiyor. O sebepten ötürü burayı parçalıyor. Buraya gelmeden önce beni Whatsapp üzerinden tehdit etmişti. Polise şikayet ettim" diye konuştu.
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