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https://tr.sputniknews.com/20211021/evlilik-teklifi-yapmak-isteyen-taksici-kendini-ve-kiz-arkadasini-polise-yakalatti-1050064067.html
Evlilik teklifi yapmak isteyen taksici kendini ve kız arkadaşını polise yakalattı
Evlilik teklifi yapmak isteyen taksici kendini ve kız arkadaşını polise yakalattı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen taksiciye polis ekipleri yardım etti. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T22:32+0300
2021-10-21T22:32+0300
yaşam
polis
evlilik teklifi
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Menteşe'de ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet Hışır, uzun süredir arkadaşlık yaptığı Betül Böcek'e evlenme teklifi yapmak için Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarından yardım istedi.Ekiplerden olumlu cevap alan taksi şoförü kız arkadaşı ile akşam saatlerinde yola çıktı.Ekipler, polis-halk bütünleşmesinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan uygulamada taksiyi durdurarak Hışır ve Böcek'ten araçtan inmelerini istedi.Polisin işlemleri esnasında Mehmet Hışır, önünde eğildiği Betül Böcek'e evlenme teklifi yaptı.Konfetiler eşliğindeki gerçekleşen evlilik teklifine gelin adayı "evet" cevabını verdi.Hışır ve Böcek, ekiplere ve konfeti saçarak sürprize katkı sağlayan arkadaşlarına teşekkür etti.
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polis, evlilik teklifi

Evlilik teklifi yapmak isteyen taksici kendini ve kız arkadaşını polise yakalattı

22:32 21.10.2021
© DHATaksi, Eminönü, İstanbul
Taksi, Eminönü, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© DHA
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen taksiciye polis ekipleri yardım etti.
Menteşe'de ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet Hışır, uzun süredir arkadaşlık yaptığı Betül Böcek'e evlenme teklifi yapmak için Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarından yardım istedi.
Ekiplerden olumlu cevap alan taksi şoförü kız arkadaşı ile akşam saatlerinde yola çıktı.
Ekipler, polis-halk bütünleşmesinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan uygulamada taksiyi durdurarak Hışır ve Böcek'ten araçtan inmelerini istedi.
Polisin işlemleri esnasında Mehmet Hışır, önünde eğildiği Betül Böcek'e evlenme teklifi yaptı.
Konfetiler eşliğindeki gerçekleşen evlilik teklifine gelin adayı "evet" cevabını verdi.
Hışır ve Böcek, ekiplere ve konfeti saçarak sürprize katkı sağlayan arkadaşlarına teşekkür etti.
201010
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