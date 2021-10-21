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https://tr.sputniknews.com/20211021/facebook-temsilcisi-tbmmye-cagrildi-1050050732.html
Facebook temsilcisi TBMM’ye çağrıldı
Facebook temsilcisi TBMM’ye çağrıldı
Facebook Türkiye temsilcisi 4 Kasım’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinlenecek. Temsilcinin Facebook’un çökmesi ve sosyal medya... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T16:54+0300
2021-10-21T16:54+0300
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hüseyin yayman
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu yeni yasama döneminde çalışmalarına başladı. İlk toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin çalışma takvimi ele alındı. Yeni yasama döneminin ikinci toplantısını, 4 Kasım’da gerçekleştirecek olan komisyon, Facebook’un Türkiye temsilcisini dinleyecek.Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Facebook’un 4 Ekim’deki çöküşünü hatırlatarak “Özellikle o tarihte yaşanan WhatsApp, Instagram ve Facebook platformlarında ortaya çıkan bağlantı sorunları gerçekten bizim üzerinde durmamız gereken bir soruna işaret etti” değerlendirmesini yaptı.‘Kişisel veriler çalındı mı?’Facebook’un çökme sürecinde kişisel verilerin önemine dikkat çeken Yayman “4 Ekim’de yaşanan krizde aslında hepimizin aklına gelen şuydu: 'Bu kişisel verilerimiz acaba çalındı mı? Kişisel verilerin korunması ne kadar önemli? Bu uygulamalarda acaba bir sızıntı mı var? Acaba burada yaşanan bir başka problem mi var?' şeklinde ki hassasiyetler çok çok önemliydi ve biz bu sorunu bir kez daha yaşadık. Burada bir kez daha yerli uygulamaların kişisel verilerimizin korunmasının önemini bir kez daha anladık” dedi.‘Kamu düzenini bozan bir sorun’Sosyal medya platformlarındaki paylaşımların zaman zaman sorun oluşturduğuna dikkat çeken Yayman “Bu platformlar her ne kadar bilgi paylaşımı ve haber alma imkanlarını sağlasa da teyit edilmemiş bilgilerin özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından çok hızlı ve kontrolsüz bir şekilde sunulması, asılsız bilgi paylaşımlarının milyonlarca kullanıcı tarafından görülmesine, tekrar paylaşılmasına ve neticede kamu düzeninin bozulmasına kadar giden sorunlara yol açmaktadır. Her toplantımızda biz bunu ısrarla gündeme getirdik. Bizim komisyonun uzun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en çok üzerinde durduğu husus, kişisel verilerin korunmasıdır. Demokrasimizi ve siyasetimizi rehin almak isteyen ulusaşırı şirketlere karşı bizim gerçekten bir birlik beraberlik içerisinde hem demokrasimizi korumak hem de özgürlük-güvenlik dengesini sağlayarak yol yürümemizin önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz ve yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Osman Nuri Cerit
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tbmm, facebook, hüseyin yayman, meclis dijital mecralar komisyonu, whatsapp

Facebook temsilcisi TBMM’ye çağrıldı

16:54 21.10.2021
© AFP 2021 / Olivier DoulieryFacebook - logo
Facebook - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / Olivier Douliery
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Facebook Türkiye temsilcisi 4 Kasım’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinlenecek. Temsilcinin Facebook’un çökmesi ve sosyal medya düzenlemesi üzerine görüşlerine başvurulacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu yeni yasama döneminde çalışmalarına başladı. İlk toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin çalışma takvimi ele alındı. Yeni yasama döneminin ikinci toplantısını, 4 Kasım’da gerçekleştirecek olan komisyon, Facebook’un Türkiye temsilcisini dinleyecek.
Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Facebook’un 4 Ekim’deki çöküşünü hatırlatarak “Özellikle o tarihte yaşanan WhatsApp, Instagram ve Facebook platformlarında ortaya çıkan bağlantı sorunları gerçekten bizim üzerinde durmamız gereken bir soruna işaret etti” değerlendirmesini yaptı.

‘Kişisel veriler çalındı mı?’

Facebook’un çökme sürecinde kişisel verilerin önemine dikkat çeken Yayman “4 Ekim’de yaşanan krizde aslında hepimizin aklına gelen şuydu: 'Bu kişisel verilerimiz acaba çalındı mı? Kişisel verilerin korunması ne kadar önemli? Bu uygulamalarda acaba bir sızıntı mı var? Acaba burada yaşanan bir başka problem mi var?' şeklinde ki hassasiyetler çok çok önemliydi ve biz bu sorunu bir kez daha yaşadık. Burada bir kez daha yerli uygulamaların kişisel verilerimizin korunmasının önemini bir kez daha anladık” dedi.

‘Kamu düzenini bozan bir sorun’

Sosyal medya platformlarındaki paylaşımların zaman zaman sorun oluşturduğuna dikkat çeken Yayman “Bu platformlar her ne kadar bilgi paylaşımı ve haber alma imkanlarını sağlasa da teyit edilmemiş bilgilerin özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından çok hızlı ve kontrolsüz bir şekilde sunulması, asılsız bilgi paylaşımlarının milyonlarca kullanıcı tarafından görülmesine, tekrar paylaşılmasına ve neticede kamu düzeninin bozulmasına kadar giden sorunlara yol açmaktadır. Her toplantımızda biz bunu ısrarla gündeme getirdik. Bizim komisyonun uzun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en çok üzerinde durduğu husus, kişisel verilerin korunmasıdır. Demokrasimizi ve siyasetimizi rehin almak isteyen ulusaşırı şirketlere karşı bizim gerçekten bir birlik beraberlik içerisinde hem demokrasimizi korumak hem de özgürlük-güvenlik dengesini sağlayarak yol yürümemizin önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz ve yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
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