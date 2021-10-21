Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211021/fatih-altayli-diyar-i-bekirin-fatihlerine-karantina-gelecek-mi-1050036040.html
Fatih Altaylı: Diyar-ı Bekir'in fatihlerine karantina gelecek mi?
Fatih Altaylı: Diyar-ı Bekir'in fatihlerine karantina gelecek mi?
Fatih Altaylı, Diyarbakır'da katıldığı bir etkinlikte çektiği halay sonrasında koronavirüs olduğu ortaya çıkan Ertuğrul Özkök’ün yanındaki kişilerin... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T11:47+0300
2021-10-21T11:55+0300
koronavirüs
diyarbakır
ertuğrul özkök
ismail saymaz
rasim ozan kütahyalı
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103537/46/1035374653_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfb7b143d8e754a7a104a5aea2142b89.jpg
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısının “Diyar-ı Bekir'in fatihlerine karantina gelecek mi?” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211021/ertugrul-ozkok-koronaviruse-yakalandigini-duyurdu-halaydan-once-kapmis-da-olabilirim-1050031029.html
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103537/46/1035374653_174:0:1134:720_1920x0_80_0_0_682980d971b57c9489e865b610d01bdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, ertuğrul özkök, ismail saymaz, rasim ozan kütahyalı, koronavirüs

Fatih Altaylı: Diyar-ı Bekir'in fatihlerine karantina gelecek mi?

11:47 21.10.2021 (güncellendi: 11:55 21.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Fatih Altaylı, Diyarbakır'da katıldığı bir etkinlikte çektiği halay sonrasında koronavirüs olduğu ortaya çıkan Ertuğrul Özkök’ün yanındaki kişilerin, karantinaya alınıp alınmayacağını sordu.
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısının Diyar-ı Bekir'in fatihlerine karantina gelecek mi?” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“Yakın dostu Rasim Ozan Kütahyalı'nın bildirdiğine göre, Diyarbakır halaycısı Ertuğrul Özkök, COVID olmuş. Aşılı olduğu için kolay atlatacaktır. Kendisine geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Merak ettiğim ise şu. Özkök'le beraber Diyar-ı Bekir Seferi'ne çıkan Türk matbuatının ve çakma sosyetenin nadide mensupları ne olacak! Kurallara göre bunların tamamı, özellikle de halay ekibi "temaslı" sayılacak mı! Tüm bu Zerzevan Kalesi fatihi zevat 10 gün süre ile karantinaya alınacak mı? Alınmayacak ise temaslı olduğu için karantinaya alınanlar eşek başı mı!”

Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
YAŞAM
Ertuğrul Özkök, koronavirüse yakalandığını duyurdu: Halaydan önce kapmış da olabilirim
09:05
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:48Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya Squid Game yanıtı: 'Oyun iptal'
12:44NATO: Afganistan'da işlerin nerede yürümediği hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşacağız
12:43Tarihi Yeraltı Camii yanına otel yapılacak
12:41Moskova’da pandemi nedeniyle yeni tedbirler: 10 gün izin
12:32Cinayet şüphelilerini, duvara yansıyan gölgeleri ele verdi
12:31DSÖ: Avrupa, Kovid-19 vakalarının arttığı tek bölge
12:25FIFA ve UEFA karşı karşıya: Avrupa'dan Dünya Kupası resti
12:21Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
12:11Tyana Antik Kenti'nde deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu
12:02İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
11:49Belgeler sızdı: BM'nin kritik önemdeki iklim krizi raporunu değiştirmek için hükümetler taarruzda
11:47Fatih Altaylı: Diyar-ı Bekir'in fatihlerine karantina gelecek mi?
11:45Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi
11:43Bilim insanları: Vikingler Amerika'yı Christopher Columbus'tan 500 yıl önce keşfetti
11:36Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
11:29Taksicinin 'bagajda unutulan 1.8 milyon TL'yi sahibine teslim ettiği' haberi asılsız çıktı
11:25Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni girişe ulaşıldı
11:19DSÖ, eşitsizliğe dikkat çekti: Yoksul ülkeler aşıya erişemedikleri için salgın daha uzun sürecek
11:11RDIF: DSÖ, Sputnik V aşısının değerlendirmesinde nihai aşamaya girdi
11:06Kuzey Kore'den ABD'ye füze denemesi konusunda 'çifte standart' suçlaması