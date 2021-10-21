Fatih Altaylı: Diyar-ı Bekir'in fatihlerine karantina gelecek mi?

“Yakın dostu Rasim Ozan Kütahyalı'nın bildirdiğine göre, Diyarbakır halaycısı Ertuğrul Özkök, COVID olmuş. Aşılı olduğu için kolay atlatacaktır. Kendisine geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Merak ettiğim ise şu. Özkök'le beraber Diyar-ı Bekir Seferi'ne çıkan Türk matbuatının ve çakma sosyetenin nadide mensupları ne olacak! Kurallara göre bunların tamamı, özellikle de halay ekibi "temaslı" sayılacak mı! Tüm bu Zerzevan Kalesi fatihi zevat 10 gün süre ile karantinaya alınacak mı? Alınmayacak ise temaslı olduğu için karantinaya alınanlar eşek başı mı!”