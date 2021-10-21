Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211021/fatih-erbakan-paris-iklim-anlasmasi-ile-istanbul-sozlesmesini-dayatan-mihraklar-ayni-1050065429.html
Fatih Erbakan: Paris İklim Anlaşması ile İstanbul Sözleşmesi'ni dayatan mihraklar aynı
Fatih Erbakan: Paris İklim Anlaşması ile İstanbul Sözleşmesi'ni dayatan mihraklar aynı
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Paris İklim Antlaşması'nı değerlendirerek, "Anlaşmayı dünyaya dayatanlarla, İstanbul Sözleşmesi ile sinsi bir... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T23:19+0300
2021-10-21T23:19+0300
politika
fatih erbakan
aşılama
istanbul sözleşmesi
paris iklim anlaşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104027/95/1040279513_0:89:1001:652_1920x0_80_0_0_f5b5f45c87945a18326d1de2ad882f22.jpg
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milletin içinde bulunduğu sıkıntıları çok iyi bildiklerini, sorunlarla ilgili hem teşhis hem de tedavi için en etkili çalışmaları yaptıklarını söyledi.TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'nı değerlendiren Erbakan, "Sözleşme incelendiğinde asıl gayenin, tüm ülkelerin tarımına, hayvancılığına, gıda üretimine, su kaynaklarına, sanayisine, küresel güçler tarafından doğrudan müdahale edilebilmesi amacını taşıdığı görülmektedir" dedi.'Aşılamanın yüksek olduğu ülkelerde vaka ve ölüm sayıları en yüksek seviyede'Kovid-19 salgını süreciyle ilgili yaptıkları açıklamaların, sadece Türkiye'de değil, pek çok Avrupa ülkesi ve İsrail basınında da yer aldığını öne süren Erbakan, "Aşılamanın, koronavirüsü azaltmak yerine daha da fazla artırdığını, virüsün yeni varyantlara dönüştüğünü, mutasyona uğradığını, aşılama süreci devam ettikçe yeni varyantlardan, vakalardan ve ölümlerden kurtulmanın mümkün olmadığını ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada, aşılamanın en düşük seviyelerde olduğu ülkelerde, vaka ve ölüm sayıları da en düşük seviyededir, aşılamanın yüksek olduğu, özellikle gelişmiş ülkelerde ise vaka ve ölüm sayıları en yüksek seviyede seyretmektedir" diye konuştu.Paris İklim Anlaşması'nı da değerlendiren Erbakan, "Anlaşmayı dünyaya dayatanlarla, İstanbul Sözleşmesi ile sinsi bir şekilde aile kurumunu yıkmak için uğraşan mihrakların arka planda aynı mihraklar olduğunu" savundu.Fatih Erbakan, bu mihrakların, küresel ısınmayı engellemek, atmosferi, havayı, suyu ve toprağı korumak gibi bir takım süslü cümlelerin altına asıl planlarını gizlediklerini iddia etti.Paris İklim Anlaşması'nda, küresel ısınmanın önlenmesi için büyükbaş hayvanların itlaf edilmesi, bunun yerine yapay et üretimine geçilmesi gerektiğinin açık şekilde dile getirildiğini ileri süren Erbakan, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104027/95/1040279513_6:0:993:740_1920x0_80_0_0_cb104565bd89ea664b4f9a5a17523458.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih erbakan, aşılama, istanbul sözleşmesi, paris iklim anlaşması

Fatih Erbakan: Paris İklim Anlaşması ile İstanbul Sözleşmesi'ni dayatan mihraklar aynı

23:19 21.10.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan Fatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan
Abone ol
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Paris İklim Antlaşması'nı değerlendirerek, "Anlaşmayı dünyaya dayatanlarla, İstanbul Sözleşmesi ile sinsi bir şekilde aile kurumunu yıkmak için uğraşan mihrakların arka planda aynı mihraklar" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milletin içinde bulunduğu sıkıntıları çok iyi bildiklerini, sorunlarla ilgili hem teşhis hem de tedavi için en etkili çalışmaları yaptıklarını söyledi.
TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'nı değerlendiren Erbakan, "Sözleşme incelendiğinde asıl gayenin, tüm ülkelerin tarımına, hayvancılığına, gıda üretimine, su kaynaklarına, sanayisine, küresel güçler tarafından doğrudan müdahale edilebilmesi amacını taşıdığı görülmektedir" dedi.

'Aşılamanın yüksek olduğu ülkelerde vaka ve ölüm sayıları en yüksek seviyede'

Kovid-19 salgını süreciyle ilgili yaptıkları açıklamaların, sadece Türkiye'de değil, pek çok Avrupa ülkesi ve İsrail basınında da yer aldığını öne süren Erbakan, "Aşılamanın, koronavirüsü azaltmak yerine daha da fazla artırdığını, virüsün yeni varyantlara dönüştüğünü, mutasyona uğradığını, aşılama süreci devam ettikçe yeni varyantlardan, vakalardan ve ölümlerden kurtulmanın mümkün olmadığını ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada, aşılamanın en düşük seviyelerde olduğu ülkelerde, vaka ve ölüm sayıları da en düşük seviyededir, aşılamanın yüksek olduğu, özellikle gelişmiş ülkelerde ise vaka ve ölüm sayıları en yüksek seviyede seyretmektedir" diye konuştu.
Paris İklim Anlaşması'nı da değerlendiren Erbakan, "Anlaşmayı dünyaya dayatanlarla, İstanbul Sözleşmesi ile sinsi bir şekilde aile kurumunu yıkmak için uğraşan mihrakların arka planda aynı mihraklar olduğunu" savundu.
Fatih Erbakan, bu mihrakların, küresel ısınmayı engellemek, atmosferi, havayı, suyu ve toprağı korumak gibi bir takım süslü cümlelerin altına asıl planlarını gizlediklerini iddia etti.
Paris İklim Anlaşması'nda, küresel ısınmanın önlenmesi için büyükbaş hayvanların itlaf edilmesi, bunun yerine yapay et üretimine geçilmesi gerektiğinin açık şekilde dile getirildiğini ileri süren Erbakan, şunları kaydetti:

"Çiftlik hayvanlarının itlaf edilmesi halinde geçimini büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla sağlayan dünya genelinde 1.5 milyara yakın insanın işsiz kalacağını çok iyi biliyorlar. Hayatını süt hayvancılığıyla idame ettiren dünya genelindeki 100 milyona yakın kadının da işsiz ve aç kalacağını çok iyi biliyorlar. Ancak bütün bu hedefler aslında küresel güçlerin, imtiyazlı azınlığın işine geldiği için bunların olmasından memnun oluyorlar. Yine büyükbaş hayvanların yok edilmesi küresel gıda, protein temini ve beslenmede çok büyük sıkıntılara yol açacak, milyarlarca insanı aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak. Bu da zaten imtiyazlı zümrenin çok memnun olacağı bir sonuçtur. Fakat bu gerçekleri maksatlı olarak insanlardan gizliyorlar. Sözleşme incelendiğinde asıl gayenin, tüm ülkelerin tarımına, hayvancılığına, gıda üretimine, su kaynaklarına, sanayisine küresel güçler tarafından doğrudan müdahale edilebilmesi amacını taşıdığı görülmektedir"

101000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:35CHP'li Öztunç: Doların yükselmesiyle vatandaş fakirleşiyor, AKP'liler zenginleşiyor
23:31Mardin’de 12 bin yıllık tapınak gün yüzüne çıkarıldı
23:19Fatih Erbakan: Paris İklim Anlaşması ile İstanbul Sözleşmesi'ni dayatan mihraklar aynı
23:14Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki
23:10Rus Dışişleri: Aliyev-Erdoğan önerisini destekliyoruz, ABD tekere çomak sokuyor
23:07Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı
23:04Binaya tırmanıp 40 bin liralık kablo çaldılar
23:01İYİ Parti’den öğrenci affıyla ilgili Meclis’e kanun teklifi
22:56Facebook telif hakları için birçok Fransız basın kuruluşlarına ödeme yapacak
22:48DSÖ, sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi
22:47Gayrimenkul danışmanlık firmasından faiz yorumu: Elini çabuk tutup konut alan avantajı değerlendirir
22:33Taraftardan Fenerbahçeli futbolculara tepki
22:32Evlilik teklifi yapmak isteyen taksici kendini ve kız arkadaşını polise yakalattı
22:25Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
22:20Fahrettin Altun: Yarın İstanbul'da 500'ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacağız
22:19İletişim Başkanı Altun'dan Dünya Gazeteciler Günü paylaşımı
22:09İçişleri Bakanı Soylu: Biz Bremen Mızıkacısı olamayız ama onlar Batı'nın zurnacısı olurlar
22:05ODTÜ'den geçecek yolun proje ihalesi imzalandı
22:04Oyundan alınan Mesut Özil sinirlendi, küfürler savurdu
21:55Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan heyete Türkiye daveti