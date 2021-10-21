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https://tr.sputniknews.com/20211021/fatih-terim-onemli-bir-degisiklik-kimse-beklemesin-oynamak-istedigimiz-bir-oyun-var-1050025318.html
Fatih Terim: Önemli bir değişiklik kimse beklemesin, oynamak istediğimiz bir oyun var
Fatih Terim: Önemli bir değişiklik kimse beklemesin, oynamak istediğimiz bir oyun var
Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili konuşan Fatih Terim, “Oyunumuzda muhakkak bazı küçük dokunuşlar olacaktır. Ama önemli bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T00:29+0300
2021-10-21T00:31+0300
spor
galatasaray
fatih terim
lokomotiv moskova
uefa avrupa ligi
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yapacakları maç öncesi başkent Moskova'da basın toplantısı düzenledi.Lokomotiv Moskova maçı için oyun anlayışında ve kadroda bir değişikliğe gidip gitmeyecekleriyle ilgili Terim, "Oyunumuzda muhakkak bazı küçük dokunuşlar olacaktır. Ama önemli bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü oynamak istediğimiz bir oyun var. Bunun üzerine ısrarla devam ediyoruz. Zaman zaman çok başarılı oluyoruz, zaman zaman da bazı hatalarımız oluyor. Ama onunla da işimiz devam edecektir" diye konuştu.'Bazı değişiklikler, bazı küçük oynayışlar takım üzerinde olabiliyor'Terim, "Muhakkak kendi ligimizde oynadığımızla Avrupa Ligi'nde oynadığımız farklı oluyor. Yani seviyede farklı oluyor, bazen güçler de farklı oluyor. Dolayısıyla bazı değişiklikler, bazı küçük oynayışlar takım üzerinde olabiliyor" ifadelerini kullandı.Lokomotiv Moskova takımını değerlendiren Terim, şunları söyledi:Terim, Lokomotiv Moskova takımına saygı duyduklarını belirterek, "Her rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz ve duymalıyız. Takımların tümü önemli kulüpler. Biz de onlardan biriyiz" diye konuştu.Avrupa Ligi'nde gruptaki durumlarını değerlendiren Terim, "Dört puanla biz öndeyiz. 3, 2, 1 diye herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. Daha üçüncü maçı oynayacağız. Bir üç maçımız daha var demektir bu. Ama kazanmamız veya berabere kalmamız halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz, Lokomotiv'in iddiası bir hayli geriye düşebilir" şeklinde görüş belirtti.Terim, "Böyle baktığımızda kazanmanın bizi çok öne götüreceği, hatta kaybetmemenin bir avantaj sağlayacağı açık. Kaybedersek de Lokomotiv'i devreye alacağız, o da devrede olacak. Durum biraz karışacak. Çünkü Marsilya-Galatasaray maçında ne olacağını bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun ilk gün söylediğim şeyi tekrar ediyorum, bu grup her şeye açık, burada her şey olabilir" ifadelerini kullandı.
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galatasaray, fatih terim, lokomotiv moskova, uefa avrupa ligi

Fatih Terim: Önemli bir değişiklik kimse beklemesin, oynamak istediğimiz bir oyun var

00:29 21.10.2021 (güncellendi: 00:31 21.10.2021)
© AAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
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Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili konuşan Fatih Terim, “Oyunumuzda muhakkak bazı küçük dokunuşlar olacaktır. Ama önemli bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü oynamak istediğimiz bir oyun var” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yapacakları maç öncesi başkent Moskova'da basın toplantısı düzenledi.
Lokomotiv Moskova maçı için oyun anlayışında ve kadroda bir değişikliğe gidip gitmeyecekleriyle ilgili Terim, "Oyunumuzda muhakkak bazı küçük dokunuşlar olacaktır. Ama önemli bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü oynamak istediğimiz bir oyun var. Bunun üzerine ısrarla devam ediyoruz. Zaman zaman çok başarılı oluyoruz, zaman zaman da bazı hatalarımız oluyor. Ama onunla da işimiz devam edecektir" diye konuştu.

'Bazı değişiklikler, bazı küçük oynayışlar takım üzerinde olabiliyor'

Terim, "Muhakkak kendi ligimizde oynadığımızla Avrupa Ligi'nde oynadığımız farklı oluyor. Yani seviyede farklı oluyor, bazen güçler de farklı oluyor. Dolayısıyla bazı değişiklikler, bazı küçük oynayışlar takım üzerinde olabiliyor" ifadelerini kullandı.
Lokomotiv Moskova takımını değerlendiren Terim, şunları söyledi:

"Lokomotiv Moskova ile yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman beraber oluyoruz. Bazen biz burada yeniyoruz, bazen onlar bizi yeniyor. Lokomotiv, iyi bir takım, kulübün iyi oyuncuları var. Zaman içerisinde bulunduğu yerden daha ileride olacaktır. İyi bir takım olduğunu yarın göreceksiniz. Analizde de oyuncularıma ciddi ve iyi bir takımla oynayacağımızı söyledim."

Terim, Lokomotiv Moskova takımına saygı duyduklarını belirterek, "Her rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz ve duymalıyız. Takımların tümü önemli kulüpler. Biz de onlardan biriyiz" diye konuştu.
Avrupa Ligi'nde gruptaki durumlarını değerlendiren Terim, "Dört puanla biz öndeyiz. 3, 2, 1 diye herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. Daha üçüncü maçı oynayacağız. Bir üç maçımız daha var demektir bu. Ama kazanmamız veya berabere kalmamız halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz, Lokomotiv'in iddiası bir hayli geriye düşebilir" şeklinde görüş belirtti.
Terim, "Böyle baktığımızda kazanmanın bizi çok öne götüreceği, hatta kaybetmemenin bir avantaj sağlayacağı açık. Kaybedersek de Lokomotiv'i devreye alacağız, o da devrede olacak. Durum biraz karışacak. Çünkü Marsilya-Galatasaray maçında ne olacağını bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun ilk gün söylediğim şeyi tekrar ediyorum, bu grup her şeye açık, burada her şey olabilir" ifadelerini kullandı.
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