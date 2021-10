https://tr.sputniknews.com/20211021/fatih-terim-onemli-bir-degisiklik-kimse-beklemesin-oynamak-istedigimiz-bir-oyun-var-1050025318.html

Fatih Terim: Önemli bir değişiklik kimse beklemesin, oynamak istediğimiz bir oyun var

Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili konuşan Fatih Terim, "Oyunumuzda muhakkak bazı küçük dokunuşlar olacaktır. Ama önemli bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü... 21.10.2021

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yapacakları maç öncesi başkent Moskova'da basın toplantısı düzenledi.Lokomotiv Moskova maçı için oyun anlayışında ve kadroda bir değişikliğe gidip gitmeyecekleriyle ilgili Terim, "Oyunumuzda muhakkak bazı küçük dokunuşlar olacaktır. Ama önemli bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü oynamak istediğimiz bir oyun var. Bunun üzerine ısrarla devam ediyoruz. Zaman zaman çok başarılı oluyoruz, zaman zaman da bazı hatalarımız oluyor. Ama onunla da işimiz devam edecektir" diye konuştu.'Bazı değişiklikler, bazı küçük oynayışlar takım üzerinde olabiliyor'Terim, "Muhakkak kendi ligimizde oynadığımızla Avrupa Ligi'nde oynadığımız farklı oluyor. Yani seviyede farklı oluyor, bazen güçler de farklı oluyor. Dolayısıyla bazı değişiklikler, bazı küçük oynayışlar takım üzerinde olabiliyor" ifadelerini kullandı.Lokomotiv Moskova takımını değerlendiren Terim, şunları söyledi:Terim, Lokomotiv Moskova takımına saygı duyduklarını belirterek, "Her rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz ve duymalıyız. Takımların tümü önemli kulüpler. Biz de onlardan biriyiz" diye konuştu.Avrupa Ligi'nde gruptaki durumlarını değerlendiren Terim, "Dört puanla biz öndeyiz. 3, 2, 1 diye herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. Daha üçüncü maçı oynayacağız. Bir üç maçımız daha var demektir bu. Ama kazanmamız veya berabere kalmamız halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz, Lokomotiv'in iddiası bir hayli geriye düşebilir" şeklinde görüş belirtti.Terim, "Böyle baktığımızda kazanmanın bizi çok öne götüreceği, hatta kaybetmemenin bir avantaj sağlayacağı açık. Kaybedersek de Lokomotiv'i devreye alacağız, o da devrede olacak. Durum biraz karışacak. Çünkü Marsilya-Galatasaray maçında ne olacağını bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun ilk gün söylediğim şeyi tekrar ediyorum, bu grup her şeye açık, burada her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

