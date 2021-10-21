Gayrimenkul danışmanlık firmasından faiz yorumu: Elini çabuk tutup konut alan avantajı değerlendirir

"Konut alıcılarının ellerini hızlı tutmalarında fayda var. Aslına bakarsanız bu da hem maliyet artışı hem de talep kaynaklı fiyat artışlarını beraberinde getirir. Son dönemde yaşanan kur artışı da maliyete yansıyacaktır. Fakat bu yansıma, hemen bugün olmayacaktır. Dolayısıyla, bu trene erken binen, avantajını değerlendirecektir. Kurun artması, aslında maliyetlerin de artmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde konut alma aksiyonuna girenler, uygun fiyat, düşük faiz avantajını değerlendirecektir. Ama beklemeye devam edecek olanlar, maliyetler nedeniyle daha yüksek fiyattan konut sahibi olacaklar. Bu trene ilk binenler bu fırsattan faydalanacaktır."