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Gayrimenkul danışmanlık firmasından faiz yorumu: Elini çabuk tutup konut alan avantajı değerlendirir
Gayrimenkul danışmanlık firmasından faiz yorumu: Elini çabuk tutup konut alan avantajı değerlendirir
TCMB’nin kararının gayrimenkul sektörüne olası etkilerini değerlendiren Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, “Elini çabuk tutup konut alma... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T22:47+0300
2021-10-21T22:48+0300
ekonomi
türkiye
konut
faiz
konut satışı
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 18’den yüzde 16'ya düşürdü. TCMB’nin kararının gayrimenkul sektörüne olası etkilerini değerlendiren Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, “Elini çabuk tutup konut alma aksiyonuna girenler uygun fiyat, düşük faiz avantajını değerlendirecektir. Bu trene ilk binenler, bu fırsattan yararlanacaktır” dedi.T24'ün haberine göre Arslan, TCMB’nin politika faizlerinde 200 baz puan indiriminin konut sektörüne de olumlu yönde yansıyacağını söyledi. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kur kaynaklı maliyet artışı hemen bugün olmayacaktır'
https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1050043241.html
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türkiye, konut, faiz, konut satışı

Gayrimenkul danışmanlık firmasından faiz yorumu: Elini çabuk tutup konut alan avantajı değerlendirir

22:47 21.10.2021 (güncellendi: 22:48 21.10.2021)
© DHADevre mülk, konut, kapı, anahtar
Devre mülk, konut, kapı, anahtar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© DHA
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TCMB’nin kararının gayrimenkul sektörüne olası etkilerini değerlendiren Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, “Elini çabuk tutup konut alma aksiyonuna girenler uygun fiyat, düşük faiz avantajını değerlendirecektir. Bu trene ilk binenler, bu fırsattan yararlanacaktır” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 18’den yüzde 16'ya düşürdü. TCMB’nin kararının gayrimenkul sektörüne olası etkilerini değerlendiren Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, “Elini çabuk tutup konut alma aksiyonuna girenler uygun fiyat, düşük faiz avantajını değerlendirecektir. Bu trene ilk binenler, bu fırsattan yararlanacaktır” dedi.
T24'ün haberine göre Arslan, TCMB’nin politika faizlerinde 200 baz puan indiriminin konut sektörüne de olumlu yönde yansıyacağını söyledi. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun iki nedeni var: Birincisi, mevduat faizleri otomatik olarak düşecek. Bu düşüş, yatırımcıyı alternatif alanlara yönlendirecektir veya konut almak isteyen, ama nakit parasını faizden çekemeyen yatırımcıyı gayrimenkul almaya yönlendirecektir. İkincisi, öncelikle kamu bankaları nezdinde, mortgage faizlerinin 1.30’lar civarına çekilmesini bekliyoruz. Şu anda 1.40 civarında. Bu da doğal olarak, konut satın almak isteyen kitleye avantaj yaratıyor. Faizler bir miktar geri geldi. Dolayısıyla mevduat faizleri de öyle."

'Kur kaynaklı maliyet artışı hemen bugün olmayacaktır'

"Konut alıcılarının ellerini hızlı tutmalarında fayda var. Aslına bakarsanız bu da hem maliyet artışı hem de talep kaynaklı fiyat artışlarını beraberinde getirir. Son dönemde yaşanan kur artışı da maliyete yansıyacaktır. Fakat bu yansıma, hemen bugün olmayacaktır. Dolayısıyla, bu trene erken binen, avantajını değerlendirecektir. Kurun artması, aslında maliyetlerin de artmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde konut alma aksiyonuna girenler, uygun fiyat, düşük faiz avantajını değerlendirecektir. Ama beklemeye devam edecek olanlar, maliyetler nedeniyle daha yüksek fiyattan konut sahibi olacaklar. Bu trene ilk binenler bu fırsattan faydalanacaktır."
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya çekti
14:01
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