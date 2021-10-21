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https://tr.sputniknews.com/20211021/genetik-ogrencisi-buket-yildirim-kovid-19-projesiyle-odul-aldi-1050058758.html
Genetik öğrencisi Buket Yıldırım Kovid-19 projesiyle ödül aldı
Genetik öğrencisi Buket Yıldırım Kovid-19 projesiyle ödül aldı
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Buket Yıldırım, Uşak Üniversitesi TTO 2. AR-GE ve Tasarım Proje Pazarı'nda... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T20:17+0300
2021-10-21T20:17+0300
yaşam
türkiye
bartın
ödül
genetik
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Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Buket Yıldırım, Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve Zafer Teknopark A.Ş. işbirliği ile düzenlenen yarışmada önemli bir başarı elde etti. TEKNOFEST yarışmalarına katılan ve TÜBİTAK 2209 projeleriyle önemli deneyimler elde eden Yıldırım, yarışmada ikincilik ödülü almaya hak kazandı.Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu danışmanlığında “Kovid-19 Pandemisine Yönelik İnhibitör Denemeleri için ACE2 Proteininin Rekombinant Olarak Üretilmesi” başlıklı çalışmasıyla yarışmaya katılan Yıldırım, Kovid-19 çalışmalarına önemli bilimsel katkılar sunmayı hedefliyor.Gösterdiği gayret sonucunda aldığı başarılardan dolayı Yıldırım’ı kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişimi ve yetkinliklerinin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm insan kaynağımızla birlikte ciddi çaba sarf ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayretindeyiz. Bu düşüncelerle ‘Üreten Türkiye’nin mimarları olacak gençlerimizden biri olan Buket Yıldırım’ı ve danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu’nu tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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türkiye, bartın, ödül, genetik

Genetik öğrencisi Buket Yıldırım Kovid-19 projesiyle ödül aldı

20:17 21.10.2021
© Sputnik / AFK Sistema / Fotoğraf bankasına girRusya'da geliştirilen ilk koronavirüs aşısının üretimi
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Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Buket Yıldırım, Uşak Üniversitesi TTO 2. AR-GE ve Tasarım Proje Pazarı'nda ikincilik ödülünün sahibi oldu.
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Buket Yıldırım, Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve Zafer Teknopark A.Ş. işbirliği ile düzenlenen yarışmada önemli bir başarı elde etti. TEKNOFEST yarışmalarına katılan ve TÜBİTAK 2209 projeleriyle önemli deneyimler elde eden Yıldırım, yarışmada ikincilik ödülü almaya hak kazandı.
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu danışmanlığında “Kovid-19 Pandemisine Yönelik İnhibitör Denemeleri için ACE2 Proteininin Rekombinant Olarak Üretilmesi” başlıklı çalışmasıyla yarışmaya katılan Yıldırım, Kovid-19 çalışmalarına önemli bilimsel katkılar sunmayı hedefliyor.
Gösterdiği gayret sonucunda aldığı başarılardan dolayı Yıldırım’ı kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişimi ve yetkinliklerinin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm insan kaynağımızla birlikte ciddi çaba sarf ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayretindeyiz. Bu düşüncelerle ‘Üreten Türkiye’nin mimarları olacak gençlerimizden biri olan Buket Yıldırım’ı ve danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu’nu tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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