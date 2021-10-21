God of War, PC'ye geliyor: Çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Sony’den 2018’de PlayStation'a özel çıkışının ardından bütün dünyada büyük yankı uyandıran God Of War, bilgisayarlara geliyor.Esport Times'ın aktardığına göre, Santa Monica stüdyolarından gelen duyuruda, Ağustos 2021 itibarıyla PlayStation 4’te God of War için 19.5 milyon kopya sattıkları ve bu deneyimi PC‘ye taşıyacakları belirtildi.Sony'nin Steam hesabında listelenen sevilen oyun için 329 TL'lik bir ön sipariş ücreti belirlendi.Sayfadaki bilgilere göre oyun, 14 Ocak 2022 tarihinde Steam üzerinden erişime açılacak.God of War için yaklaşık 80 GB boş alanın gerektiği belirtildi.Oyunun Steam sayfasında Türkçe ara yüz, seslendirme ve altyazının olacağı bilgisi de verildi.
Sony'nin PlayStation efsanesi God of War’un 14 Ocak 2022 tarihinde bilgisayarlara geleceği açıklandı. Steam'de listelenen oyunun fiyatı da belli oldu.
Sony’den 2018’de PlayStation'a özel çıkışının ardından bütün dünyada büyük yankı uyandıran God Of War, bilgisayarlara geliyor.
Esport Times'ın aktardığına göre, Santa Monica stüdyolarından gelen duyuruda, Ağustos 2021 itibarıyla PlayStation 4’te God of War için 19.5 milyon kopya sattıkları ve bu deneyimi PC‘ye taşıyacakları belirtildi.