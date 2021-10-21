https://tr.sputniknews.com/20211021/goldman-sachs-ve-barclays-merkez-bankasi-faiz-indirimine-devam-edecek-yil-sonu-tahmini-yuzde-15-1050057317.html

Goldman Sachs ve Barclays: Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek, yıl sonu tahmini yüzde 15

Goldman Sachs ve Barclays: Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek, yıl sonu tahmini yüzde 15

Barclays ve Goldman Sachs bankaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği tahmininde bulundu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T19:47+0300

2021-10-21T19:47+0300

2021-10-21T19:47+0300

ekonomi

goldman sachs

merkez bankası

barclays bank

faiz

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Reuters’ın aktardığına göre iki banka da yıl sonunda politika faizinin yüzde 15 olacağını öngörüyor.Goldman Sachs’ın tahmininde Para Politika Kurulu’nun öncelikle 50 baz puan faiz indirimine gideceğini, sonraki iki toplantıda da 25 baz puanlık indirimler yapılacağı yer aldı.Goldman Sachs, yüksek enflasyon nedeniyle bunun yanlış bir karar olacağını aktararak şunları kaydetti:Barclays bankası da faizlerin tek bir indirimle yüzde 15’e çekileceği görüşünü bildirerek şunları kaydetti:Barclays 2021 sonu için enflasyon tahminini yüzde 15,5, dolar/TL kuru tahminini ise 9.7 olarak duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-rezervleri-1257-milyar-dolara-ulasti-1050048499.html

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goldman sachs, merkez bankası, barclays bank, faiz