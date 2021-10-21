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https://tr.sputniknews.com/20211021/goldman-sachs-ve-barclays-merkez-bankasi-faiz-indirimine-devam-edecek-yil-sonu-tahmini-yuzde-15-1050057317.html
Goldman Sachs ve Barclays: Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek, yıl sonu tahmini yüzde 15
Goldman Sachs ve Barclays: Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek, yıl sonu tahmini yüzde 15
Barclays ve Goldman Sachs bankaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği tahmininde bulundu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T19:47+0300
2021-10-21T19:47+0300
ekonomi
goldman sachs
merkez bankası
barclays bank
faiz
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Reuters’ın aktardığına göre iki banka da yıl sonunda politika faizinin yüzde 15 olacağını öngörüyor.Goldman Sachs’ın tahmininde Para Politika Kurulu’nun öncelikle 50 baz puan faiz indirimine gideceğini, sonraki iki toplantıda da 25 baz puanlık indirimler yapılacağı yer aldı.Goldman Sachs, yüksek enflasyon nedeniyle bunun yanlış bir karar olacağını aktararak şunları kaydetti:Barclays bankası da faizlerin tek bir indirimle yüzde 15’e çekileceği görüşünü bildirerek şunları kaydetti:Barclays 2021 sonu için enflasyon tahminini yüzde 15,5, dolar/TL kuru tahminini ise 9.7 olarak duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-rezervleri-1257-milyar-dolara-ulasti-1050048499.html
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goldman sachs, merkez bankası, barclays bank, faiz

Goldman Sachs ve Barclays: Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek, yıl sonu tahmini yüzde 15

19:47 21.10.2021
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Barclays ve Goldman Sachs bankaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği tahmininde bulundu.
Reuters’ın aktardığına göre iki banka da yıl sonunda politika faizinin yüzde 15 olacağını öngörüyor.
Goldman Sachs’ın tahmininde Para Politika Kurulu’nun öncelikle 50 baz puan faiz indirimine gideceğini, sonraki iki toplantıda da 25 baz puanlık indirimler yapılacağı yer aldı.
Goldman Sachs, yüksek enflasyon nedeniyle bunun yanlış bir karar olacağını aktararak şunları kaydetti:
“Türk ekonomisinin esas probleminin büyümenin artması yerine, zaten yüksek seviyede olan enflasyonun artacak olması. nflasyonun resmi hedefin dört katı olması nedeniyle ana sorunun enflasyon olmaya devam edeceğini, faizler düşürüldükçe enflasyonun artacağını düşünüyoruz.”
Barclays bankası da faizlerin tek bir indirimle yüzde 15’e çekileceği görüşünü bildirerek şunları kaydetti:
“2022’de faizlerin yüzde 15 seviyesinde kalacağını, yukarı yönlü risklerin bulunacağını öngörüyoruz.”
Barclays 2021 sonu için enflasyon tahminini yüzde 15,5, dolar/TL kuru tahminini ise 9.7 olarak duyurdu.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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