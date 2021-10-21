https://tr.sputniknews.com/20211021/guney-kore-yerli-uydusu-nuriyi-uzaya-firlatti-yorungeye-oturtulamadi-1050041101.html

Güney Kore yerli uydusu Nuri'yi uzaya fırlattı: Yörüngeye oturtulamadı

Güney Kore yerli uydusu Nuri'yi uzaya fırlattı: Yörüngeye oturtulamadı

Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği 'Nuri' adındaki roketi uzaya gönderdi. Ancak roketin yörüngeye oturtulamadığı bildirildi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T13:27+0300

2021-10-21T13:27+0300

2021-10-21T13:39+0300

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Güneydoğu Asya ülkesi Güney Kore, uzay yarışına katılarak kendi imkanlarıyla geliştirdiği ilk roketi uzaya fırlattı.Başkent Seul'e 500 kilometre uzaklıkta yer alan Goeung'dan fırlatılan uydunun tam adı Kore Uydu Fırlatma Aracı 2. Uydunun kısa adı ise 'Nuri.'Yonhap ajansının aktardığına göre Devlet Başkanı Moon Jae-in, yaptığı açıklamada uydunun yörüngeye oturtulamadığını bildirdi.Moon, "Maalesef hedefe tam olarak ulaşılamadı... Roketi 700 kilometre uzaya çıkarmayı başarmış olmamız ve uzaya daha da yaklaşmış olmamız önemli. Ancak yörüngeye yapay bir uydu yerleştirmek hâlâ yerine getirilememiş bir görev" dedi.Devlet Başkanı, "Hedeflerine kusursuz bir biçimde ulaşamasa da, ilk fırlatmamızda çok iyi başarılar elde ettik" diye konuştu.Moon, uyduyu yörüngeye yerleştirme yönündeki bir sonraki girişimin önümüzdeki yılın mayıs ayında gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.Uydunun ağırlığı 1.5 ton olarak açıklanırken, maliyetinin de 1.7 milyar dolar olduğu belirtildi.Kore dilinde Nuri, Türkçe tercümesiyle 'Dünya' anlamına geliyor.Daha önce Güney Kore, uzaya 7 uydu göndermişti.Seul, 2027'ye kadar yörüngeye 4 'Nuri' daha oturtmak istiyor.Güney ile Kuzey Kore arasında son zamanlarda gerilim yeniden yükseliyor.Her iki ülke de yeni silah sistemlerini test ediyor.

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güney kore, uzay, moon jae-in, uydu