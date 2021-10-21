Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dolar'da yeni zirve: 9.47
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211021/guney-kore-yerli-uydusu-nuriyi-uzaya-firlatti-yorungeye-oturtulamadi-1050041101.html
Güney Kore yerli uydusu Nuri'yi uzaya fırlattı: Yörüngeye oturtulamadı
Güney Kore yerli uydusu Nuri'yi uzaya fırlattı: Yörüngeye oturtulamadı
Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği 'Nuri' adındaki roketi uzaya gönderdi. Ancak roketin yörüngeye oturtulamadığı bildirildi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T13:27+0300
2021-10-21T13:39+0300
dünya
güney kore
uzay
moon jae-in
uydu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050041657_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_9e90d777b0e4e517dcdb0ab67bbeefbb.jpg
Güneydoğu Asya ülkesi Güney Kore, uzay yarışına katılarak kendi imkanlarıyla geliştirdiği ilk roketi uzaya fırlattı.Başkent Seul'e 500 kilometre uzaklıkta yer alan Goeung'dan fırlatılan uydunun tam adı Kore Uydu Fırlatma Aracı 2. Uydunun kısa adı ise 'Nuri.'Yonhap ajansının aktardığına göre Devlet Başkanı Moon Jae-in, yaptığı açıklamada uydunun yörüngeye oturtulamadığını bildirdi.Moon, "Maalesef hedefe tam olarak ulaşılamadı... Roketi 700 kilometre uzaya çıkarmayı başarmış olmamız ve uzaya daha da yaklaşmış olmamız önemli. Ancak yörüngeye yapay bir uydu yerleştirmek hâlâ yerine getirilememiş bir görev" dedi.Devlet Başkanı, "Hedeflerine kusursuz bir biçimde ulaşamasa da, ilk fırlatmamızda çok iyi başarılar elde ettik" diye konuştu.Moon, uyduyu yörüngeye yerleştirme yönündeki bir sonraki girişimin önümüzdeki yılın mayıs ayında gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.Uydunun ağırlığı 1.5 ton olarak açıklanırken, maliyetinin de 1.7 milyar dolar olduğu belirtildi.Kore dilinde Nuri, Türkçe tercümesiyle 'Dünya' anlamına geliyor.Daha önce Güney Kore, uzaya 7 uydu göndermişti.Seul, 2027'ye kadar yörüngeye 4 'Nuri' daha oturtmak istiyor.Güney ile Kuzey Kore arasında son zamanlarda gerilim yeniden yükseliyor.Her iki ülke de yeni silah sistemlerini test ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211021/kuzey-koreden-abdye-fuze-denemesi-konusunda-cifte-standart-suclamasi-1050034348.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050041657_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_3223e00ff869bc7173b35b5162c6d3ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, uzay, moon jae-in, uydu

Güney Kore yerli uydusu Nuri'yi uzaya fırlattı: Yörüngeye oturtulamadı

13:27 21.10.2021 (güncellendi: 13:39 21.10.2021)
© REUTERS / Kim Hong-JiGüney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği 'Nuri' adındaki roketi uzaya gönderdi. Ancak roketin yörüngeye oturtulamadığı bildirildi.
Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği 'Nuri' adındaki roketi uzaya gönderdi. Ancak roketin yörüngeye oturtulamadığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Abone ol
Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği 'Nuri' adındaki roketi uzaya gönderdi. Ancak roketin yörüngeye oturtulamadığı bildirildi.
Güneydoğu Asya ülkesi Güney Kore, uzay yarışına katılarak kendi imkanlarıyla geliştirdiği ilk roketi uzaya fırlattı.
Başkent Seul'e 500 kilometre uzaklıkta yer alan Goeung'dan fırlatılan uydunun tam adı Kore Uydu Fırlatma Aracı 2. Uydunun kısa adı ise 'Nuri.'
Yonhap ajansının aktardığına göre Devlet Başkanı Moon Jae-in, yaptığı açıklamada uydunun yörüngeye oturtulamadığını bildirdi.
Moon, "Maalesef hedefe tam olarak ulaşılamadı... Roketi 700 kilometre uzaya çıkarmayı başarmış olmamız ve uzaya daha da yaklaşmış olmamız önemli. Ancak yörüngeye yapay bir uydu yerleştirmek hâlâ yerine getirilememiş bir görev" dedi.
Devlet Başkanı, "Hedeflerine kusursuz bir biçimde ulaşamasa da, ilk fırlatmamızda çok iyi başarılar elde ettik" diye konuştu.
Moon, uyduyu yörüngeye yerleştirme yönündeki bir sonraki girişimin önümüzdeki yılın mayıs ayında gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.
Uydunun ağırlığı 1.5 ton olarak açıklanırken, maliyetinin de 1.7 milyar dolar olduğu belirtildi.
Kore dilinde Nuri, Türkçe tercümesiyle 'Dünya' anlamına geliyor.
Daha önce Güney Kore, uzaya 7 uydu göndermişti.
Seul, 2027'ye kadar yörüngeye 4 'Nuri' daha oturtmak istiyor.
Güney ile Kuzey Kore arasında son zamanlarda gerilim yeniden yükseliyor.
Her iki ülke de yeni silah sistemlerini test ediyor.
Kuzey Kore - füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
DÜNYA
Kuzey Kore'den ABD'ye füze denemesi konusunda 'çifte standart' suçlaması
11:06
001000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce