Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211021/huawei-viyanada-yeni-cihazlarini-tanitti-1050056372.html
Huawei, Viyana'da yeni cihazlarını tanıttı
Huawei, Viyana'da yeni cihazlarını tanıttı
Huawei, Viyana'da, yeni cihazlarını tanıtmasının yanı sıra finansal sonuçlarını da açıkladı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T19:12+0300
2021-10-21T19:12+0300
yaşam
viyana
akıllı telefon
model
telefon
tanıtım
huawei
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1043061745_0:133:1281:853_1920x0_80_0_0_5acb41b7a7086ab1218fac95e51a922e.jpg
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, uzun zamandır beklenen akıllı telefonu Nova 9'u tanıttı. Marka, fotoğrafçılık ve şık tasarım tutkunlarını memnun etmesi hedeflenen yeni akıllı telefonunun yanı sıra yeni Huawei Watch GT 3 ve Huawei FreeBuds Lipstick'in de tanıtımını yaptı. Etkinlikte ayrıca en son iş güncellemeleri de yer aldı.Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta Doğu Avrupa, İskandinavya ve Kanada Başkanı Derek Yu, şirketin son iş sonuçlarını sundu.Tahminlere göre, Huawei'nin 2020 yılında elde ettiği "güzel" sonuçların bu yıl da tekrarlanması bekleniyor. Şu ana kadar şirket 320.4 milyar Çin yuanı (CNY) gelir elde etti, net kar marjı yüzde 9.8'e ve tüketici iş geliri 135.7 milyar Çin yuanına ulaştı.Huawei, her yıl satış gelirinin yüzde 10'undan fazlasını araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. Son 10 yılda şirket, 720 milyon Çin yuanını aştı. Sürekli büyüme, güçlü pazar konumunu da garanti ediyor. Fortune 500 listesine göre Huawei, Ağustos 2021'de 2020'ye göre 5 puanlık artışla 44'üncü sırada yer aldı. Şirket ayrıca, fiziksel mağaza ağını sürekli geliştiriyor. 20 Ekim'de Avusturya'nın Viyana kentinde, tasarım ve modern teknoloji gibi şirketin en güçlü özelliklerini birleştiren yeni bir amiral gemisi mağazası açıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta Doğu Avrupa, İskandinavya ve Kanada Başkanı Yu, şirket için sürekli büyümenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:"Müşterilerimizin artan beklentilerini karşılamak üzere ürünlerimize entegre etmek için sürekli en iyi çözümleri bulmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca sürekli yatırımlarımızın bir uzantısı olarak, marka ile daha yakın temasa geçmenizi de sağlayan yeni mağazalar açıyoruz. 2020'nin sonunda Huawei'nin dünya çapında 5 binden fazla deneyim mağazası dahil olmak üzere yaklaşık 60 bin perakende mağazası ve teşhir alanı var ve büyümeye devam ediyoruz."Temmuz ayında tanıtımı yapılan Huaweı Watch 3 Serisi ve Huawei FreeBuds 4 kulaklık, çoğu "En İyi Seçim" kategorisinde olmak üzere 35'ten fazla ödüle layık görüldü.HMS ekosistemi hızlı bir büyüme elde ettiHMS ekosistemi, Huawei'nin tescilli işletim platformu olan HMS Core ile entegre 165 binden fazla uygulamayla (30 Haziran 2021 rakamlarına göre) küresel olarak hızlı bir büyüme elde etti.AppGallery, şu anda dünya çapında 560 milyon aylık aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası. AppGallery'de 2020 yılı içinde toplam 384.4 milyar uygulama indirildi. 2020'de Çin dışında AppGallery'de sunulan uygulama sayısı 2019'un 10 katından fazla oldu.Nova serisi sürekli olarak geliştirildiVerilen bilgiye göre, 2016 yılındaki ilk tanıtımından bu yana nova serisi sürekli geliştirildi. Aileye eklenen en son ürün olan nova 9, RYYB renk filtresi dizisi ve XD Fusion Engine gibi bir dizi amiral gemisi sınıfı kamera teknolojisiyle donatılarak kullanıcılara "mükemmel" fotoğraf deneyimi vadediyor. Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekran, güçlü işlemci, mükemmel pil ömrü ve 66W HUAWEI SuperCharge yer alıyor. Gelişmiş işlevlerin tümü, nova 9'u yoğun bir yaşam tarzına sahip modern tüketiciler için 'mükemmel bir akıllı telefon' haline getiriyor.Huawei, akıllı saat ürün gamını Huawei Watch GT 3'ün iki yeni modeliyle genişletti. 46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyutu olan Watch GT 3 saatler, 100'den fazla egzersiz modu sunuyor, yerleşik bir egzersiz planlayıcıya, koşuları doğru bir şekilde izlemek için gelişmiş konum takibine ve 5'inci nesil kalp atış hızı takibine sahip.
viyana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1043061745_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_03bf8b3618c705fc7459bd7700e91820.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
viyana, akıllı telefon, model, telefon, tanıtım, huawei

Huawei, Viyana'da yeni cihazlarını tanıttı

19:12 21.10.2021
© TwitterHuawei
Huawei - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Twitter
Abone ol
Huawei, Viyana'da, yeni cihazlarını tanıtmasının yanı sıra finansal sonuçlarını da açıkladı.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, uzun zamandır beklenen akıllı telefonu Nova 9'u tanıttı. Marka, fotoğrafçılık ve şık tasarım tutkunlarını memnun etmesi hedeflenen yeni akıllı telefonunun yanı sıra yeni Huawei Watch GT 3 ve Huawei FreeBuds Lipstick'in de tanıtımını yaptı. Etkinlikte ayrıca en son iş güncellemeleri de yer aldı.
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta Doğu Avrupa, İskandinavya ve Kanada Başkanı Derek Yu, şirketin son iş sonuçlarını sundu.
Tahminlere göre, Huawei'nin 2020 yılında elde ettiği "güzel" sonuçların bu yıl da tekrarlanması bekleniyor. Şu ana kadar şirket 320.4 milyar Çin yuanı (CNY) gelir elde etti, net kar marjı yüzde 9.8'e ve tüketici iş geliri 135.7 milyar Çin yuanına ulaştı.
Huawei, her yıl satış gelirinin yüzde 10'undan fazlasını araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. Son 10 yılda şirket, 720 milyon Çin yuanını aştı. Sürekli büyüme, güçlü pazar konumunu da garanti ediyor. Fortune 500 listesine göre Huawei, Ağustos 2021'de 2020'ye göre 5 puanlık artışla 44'üncü sırada yer aldı. Şirket ayrıca, fiziksel mağaza ağını sürekli geliştiriyor. 20 Ekim'de Avusturya'nın Viyana kentinde, tasarım ve modern teknoloji gibi şirketin en güçlü özelliklerini birleştiren yeni bir amiral gemisi mağazası açıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta Doğu Avrupa, İskandinavya ve Kanada Başkanı Yu, şirket için sürekli büyümenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Müşterilerimizin artan beklentilerini karşılamak üzere ürünlerimize entegre etmek için sürekli en iyi çözümleri bulmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca sürekli yatırımlarımızın bir uzantısı olarak, marka ile daha yakın temasa geçmenizi de sağlayan yeni mağazalar açıyoruz. 2020'nin sonunda Huawei'nin dünya çapında 5 binden fazla deneyim mağazası dahil olmak üzere yaklaşık 60 bin perakende mağazası ve teşhir alanı var ve büyümeye devam ediyoruz."
Temmuz ayında tanıtımı yapılan Huaweı Watch 3 Serisi ve Huawei FreeBuds 4 kulaklık, çoğu "En İyi Seçim" kategorisinde olmak üzere 35'ten fazla ödüle layık görüldü.

HMS ekosistemi hızlı bir büyüme elde etti

HMS ekosistemi, Huawei'nin tescilli işletim platformu olan HMS Core ile entegre 165 binden fazla uygulamayla (30 Haziran 2021 rakamlarına göre) küresel olarak hızlı bir büyüme elde etti.
AppGallery, şu anda dünya çapında 560 milyon aylık aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası. AppGallery'de 2020 yılı içinde toplam 384.4 milyar uygulama indirildi. 2020'de Çin dışında AppGallery'de sunulan uygulama sayısı 2019'un 10 katından fazla oldu.

Nova serisi sürekli olarak geliştirildi

Verilen bilgiye göre, 2016 yılındaki ilk tanıtımından bu yana nova serisi sürekli geliştirildi. Aileye eklenen en son ürün olan nova 9, RYYB renk filtresi dizisi ve XD Fusion Engine gibi bir dizi amiral gemisi sınıfı kamera teknolojisiyle donatılarak kullanıcılara "mükemmel" fotoğraf deneyimi vadediyor.
Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekran, güçlü işlemci, mükemmel pil ömrü ve 66W HUAWEI SuperCharge yer alıyor. Gelişmiş işlevlerin tümü, nova 9'u yoğun bir yaşam tarzına sahip modern tüketiciler için 'mükemmel bir akıllı telefon' haline getiriyor.
Huawei, akıllı saat ürün gamını Huawei Watch GT 3'ün iki yeni modeliyle genişletti. 46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyutu olan Watch GT 3 saatler, 100'den fazla egzersiz modu sunuyor, yerleşik bir egzersiz planlayıcıya, koşuları doğru bir şekilde izlemek için gelişmiş konum takibine ve 5'inci nesil kalp atış hızı takibine sahip.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:27Bilinen en büyük boynuzlu dinozor 'Big John'un kalıntıları 8 milyon dolara satıldı
19:12Huawei, Viyana'da yeni cihazlarını tanıttı
19:10Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'Gri Liste'ye alındı
19:06TBMM Başkanı Şentop: Türkiye tesir gücüne sahip bir ülke
18:47İmamoğlu'ndan Bakan Kasapoğlu'na yanıt: Gençlerimizin sorunları vardır, bunlar da mizansen değildir
18:4660 yaşındaki hasta, MR makinesinin oksijen tüpünü yutması nedeniyle hayatını kaybetti
18:39Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti
18:39İngiltere’den Ukrayna'ya yardımı kısıtlama kararı
18:35Erbaş: Dini istismar eden bazı yapıların nasıl terör örgütüne dönüştüğü gözümüzün önünde
18:34BM: Finansman sorunu nedeniyle Yemen'deki bazı insani faaliyetler yakında duracak
18:26Saç ekimi sonrası ölüme istenen ceza belli oldu
18:21Gram altın, faiz kararının ardından rekor kırdı
18:17Çocukların uygunsuz görüntülerini paylaşan istismarcı tutuklandı
18:15Rus Dışişleri: NATO, Rusya’yla ilişkileri Soğuk Savaş'tan daha kötü duruma getirdi
18:12AB liderleri Brüksel'de toplandı: Masada neler var?
18:06Merkez Hakem Kurulu'nda Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus modeli
18:05ABD'de kuru soğan nedeniyle 650 kişi salmonella oldu
17:59Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
17:58İsrail gelecek aydan itibaren Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını açacak
17:58Rapçi 'Murda' hakkında 'uyuşturucuya özendirme' suçundan istenen ceza belli oldu