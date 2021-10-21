https://tr.sputniknews.com/20211021/icisleri-bakani-soylu-daha-cok-yapilacak-islerimiz-var-1050063398.html

İçişleri Bakanı Soylu: Biz Bremen Mızıkacısı olamayız ama onlar Batı'nın zurnacısı olurlar

İçişleri Bakanı Soylu: Biz Bremen Mızıkacısı olamayız ama onlar Batı'nın zurnacısı olurlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, " Bizi Bremen Mızıkacıları diye yaftalamaya çalışıyor. Biz Bremen Mızıkacısı olamayız... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T22:09+0300

2021-10-21T22:09+0300

2021-10-21T22:17+0300

politika

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

kemal kılıçdaroğlu

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Gelecek nesillere güçlü ve zengin bir Türkiye bırakmak istediklerini de belirten Bakan Soylu, "Gençlerimize, güçlü ve zengin bir Türkiye'yi hep birlikte bırakmalıyız. Bunun için de tek bir sorumluluğumuz var, o da birlik beraberliktir. Etrafımızdaki bütün coğrafya bize bakıyor" görüşünü dile getirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen “Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri” etkinliğine katıldı.Etkinlikte yaptığı konuşmada dünyada medeniyetin doğduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Bu etkinliğin davetiyesini incelerken sloganı dikkatimi çekti. ‘Güneşin doğduğu ilk topraklar' deniliyor. Doğrudur, güneş en önce bu illerimizde doğar. Dünya için de bu ifade doğrudur. Dünyada medeniyet Doğu'da yükselmiştir. Bu topraklar her manada dünyaya medeniyet ihraç etmiş topraklardır” değerlendirmesinde bulundu.'Batı Müslüman dünyayı sürekli zayıflatmaya çalışıyor'"Batı, etrafımızdaki doğuyu sürekli fukaralaştırıp, özellikle Müslüman dünyayı sürekli zayıflatmaya çalışırken, Türkiye 20'inci asrın başından itibaren çok güçlü adımlar atarak batının bu tuzağına düşmedi" diyen Soylu şöyle devam etti:Türkiye'nin çok fazla medeni zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Bizim jeostratejik zenginliğimiz vardır. Bizim sadece stratejik zenginliğimiz yok. Aynı zamanda çok güçlü bir medeniyet zenginliğimiz var. Zaten bugün hangi tür anlayışlarla, sıkıştırmalarla karşı karşıya kalıyorsa bilmenizi istiyorum ki; stratejik zenginliğimizin yanı sıra; kültürümüz, maneviyatımız, dinimiz, inancımız ve bu coğrafyaya bırakılan zenginliğinin bir şekilde ortadan kaldırılıp, zayıflatılmasıyla ilgilidir. Bizim Serhat bölgelerimiz, sınır şehirlerimiz, Kars'ımız, Ardahan'ımız ve Iğdır'ımız bizim için bambaşka bir anlam taşımaktadır” diye konuştu.

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, kemal kılıçdaroğlu