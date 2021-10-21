https://tr.sputniknews.com/20211021/imamoglundan-bahceliye-benim-oraya-niye-gittigimi-sorgulayacagina-tebrik-telefonu-acsaydi-1050046335.html

İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye: Benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, tebrik telefonu açsaydı

İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye: Benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, tebrik telefonu açsaydı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı gezileri eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T15:16+0300

2021-10-21T15:16+0300

2021-10-21T15:16+0300

politika

devlet bahçeli

kyk

öğrenci yurdu

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Mecidiyeköy Meydanı’nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de eşlik etti.Daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisinin şehir gezilerini eleştirerek “Görev sahası İstanbul'la sınırlı bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir, neyin hazırlığı içindedir" demesine yanıt verdi. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsun. Benim de kurumuma, İstanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane’de bir okul yaptırıyorum. Ve o kişi üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı (İSTAÇ'ın genel müdürü Mustafa Canlı’dan söz ediyor). Benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, genel başkan bana bir tebrik telefonu açsaydı mutlu olurdum. Bu bilgiyi, bu detayı kendilerine ulaştırayım. Bu şekilde daha adaletli düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bizim Genel Başkan’ımızla olan diyaloğumuz, irtibatımız güçlenerek devam edecektir."Kılıçdaroğlu'nun 'izin' sözlerini doğruladıİmamoğlu’na CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ziyaretler için benden izin aldı” şeklindeki sözleri de soruldu.Kılıçdaroğlu’ndan izin aldığını doğrulayan İmamoğlu, “Bizim parti terbiyemiz böyle. Genel başkanımızla ilçe başkanı olduğum günlerden beri, yaklaşık 11 yıldır kurumsal ahlaka uygun ve organik bir ilişkimiz var. Bunu kıskandıklarını anlıyorum. Ama bu duygu ve bu ilişki bizi bugünlere getirdi. Dolayısıyla ben bundan çok mutluyum, çok gururluyum” şeklinde konuştu.'Yurtlarda gençlerin internet imkanlarını sınırsız hale getirme konusuna talibiz'İmamoğlu, İBB tarafından internet sağlamak için konulan araç nedeniyle yaşanan krize ilişkin ise “Ben ilgili kişilerin, kurumların başındaki insanların sözleriyle çok ilgilenmiyorum. İlgilendiğim şey; hizmet sunmak. Gençlerimizin bir ihtiyacı varsa, çözümünde, İstanbul'da en üst düzeyde teknolojiye ve kabiliyete sahip kurumuyuz. Dolayısıyla biz, yurtlarda gençlerin internet imkanlarını sınırsız ve kapasitesi yüksek hale getirme konusuna talibiz. KYK’nun yurtlarına hizmet vermeye hazırız. Bu bağlamda, ister işin başında bir bakan olsun, ister işin başında bir genel müdür ya da il müdürü olsun, kapımız ardına kadar açıktır. Her türlü iş birliğine varız. Kapatacağımız bir açık, ortadan kaldıracağımız bir eksiklik, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu bir şeyi tamamlama becerisi hepimizin sorumluluğu” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211020/kilicdaroglu-ve-aksenerden-ortak-aciklama-1050003591.html

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devlet bahçeli, kyk, öğrenci yurdu, ekrem imamoğlu, internet