https://tr.sputniknews.com/20211021/imamoglundan-yurtlar-icin-internet-aciklamasi-1050033899.html

İmamoğlu'ndan 'yurtlar için internet' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'yurtlar için internet' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki KYK yurtlarında kalan öğrenciler için ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurmak istediklerini söyledi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kyk

öğrenci yurdu

ekrem imamoğlu

internet

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İmamoğlu, İstanbul'daki KYK Yurtları'nda kalan öğrencilerden çok sayıda kotalı internet talebi aldıklarını belirtti.Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, dün yaptığı açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne kurulan İBB'nin mobil aracının, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak istendiğini söylemişti. Ongun "Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek?" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211020/ibb-sozcusu-murat-ongun-derdiniz-uzum-mu-yemek-bagciyi-mi-dovmek--1050019357.html

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kyk, öğrenci yurdu, ekrem imamoğlu, internet