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İmamoğlu'ndan 'yurtlar için internet' açıklaması
© DHAEkrem İmamoğlu
© DHA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki KYK yurtlarında kalan öğrenciler için ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurmak istediklerini söyledi.
İmamoğlu, İstanbul'daki KYK Yurtları'nda kalan öğrencilerden çok sayıda kotalı internet talebi aldıklarını belirtti.
Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz" ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki KYK Yurtları'nda kalan öğrenci kardeşlerimizden, yurtlara yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj alıyoruz. Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 21, 2021
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, dün yaptığı açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne kurulan İBB'nin mobil aracının, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak istendiğini söylemişti. Ongun "Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek?" demişti.
Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek?— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 20, 2021
Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil. pic.twitter.com/sOwTtZVdPV