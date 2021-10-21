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İmamoğlu'ndan 'yurtlar için internet' açıklaması
İmamoğlu'ndan 'yurtlar için internet' açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki KYK yurtlarında kalan öğrenciler için ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurmak istediklerini söyledi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T10:53+0300
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türkiye
kyk
öğrenci yurdu
ekrem imamoğlu
internet
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İmamoğlu, İstanbul'daki KYK Yurtları'nda kalan öğrencilerden çok sayıda kotalı internet talebi aldıklarını belirtti.Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, dün yaptığı açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne kurulan İBB'nin mobil aracının, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak istendiğini söylemişti. Ongun "Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek?" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211020/ibb-sozcusu-murat-ongun-derdiniz-uzum-mu-yemek-bagciyi-mi-dovmek--1050019357.html
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kyk, öğrenci yurdu, ekrem imamoğlu, internet

İmamoğlu'ndan 'yurtlar için internet' açıklaması

10:53 21.10.2021
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© DHA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki KYK yurtlarında kalan öğrenciler için ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurmak istediklerini söyledi.
İmamoğlu, İstanbul'daki KYK Yurtları'nda kalan öğrencilerden çok sayıda kotalı internet talebi aldıklarını belirtti.
Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, dün yaptığı açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne kurulan İBB'nin mobil aracının, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak istendiğini söylemişti. Ongun "Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek?" demişti.
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
TÜRKİYE
İBB Sözcüsü Murat Ongun: Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek?
Dün, 20:26
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