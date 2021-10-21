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İngiltere'de gece kulüplerinde iğneli saldırgan paniği
İngiltere'de gece kulüplerinde iğneli saldırgan paniği
İngiltere'de gece kulüplerinde iğneli saldırgan paniği yaşanıyor. İki üniversite öğrencisi, kendilerine yapılan enjeksiyon sonrası yaşadıklarını anlattı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T14:05+0300
2021-10-21T14:05+0300
yaşam
ingiltere
gece kulübü
saldırgan
iğne
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İngiltere’de son dönemde gece kulüplerinde artan iğneli saldırı olayları endişe yaratıyor.The Times’ın haberine göre ülkenin pek çok kentinde yaşanan olay, hükümetin de gündemine girdi.İçişleri Bakanı Priti Patel, olayın derinlemesine soruşturumlası için polis yetkililerine talimat verdiğini belirtti.Saldırıları 'alçaklık' olarak niteleyen Adalet Bakanı Dominic Raab ise, şüphelilerin adalet karşısında hesap vereceğini söyledi.The Times, söz konusu saldırıya maruz kalan 2 genç kadının başından geçenleri aktardı.'İki gün boyunca titredim'Nottingham Üniversitesi’nde öğrenci olan 19 yaşındaki Sarah Buckle, geçtiğimiz ay yaşanan olay sonrası dışarı çıkmaya korktuğunu söyledi.Buckle, "Sıradan bir gece olması gerekiyordu ama korkunç derecede yanlış gitti. Çok fazla şey hatırlayamıyorum. Ceketimi vestiyere bırakıp tuvalete gitmiştim. Daha sonra dans ettiğimi ve arkadaşlarımla barda olduğumu hatırlıyorum. Başka bir şey yok, sabah hastanede uyandım. Elim morarmış ve üzerinde iğne deliği izleri vardı. Yaşadığım en kötü histi. İki gün boyunca sürekli titredim" dedi.'Sanki orada değildim'Aynı üniversitede öğrenci olan 19 yaşındaki Zara Owen da benzer bir olayı 12 Ekim'de yaşadı. Stealth isimli gece kulübüne giden Owen, kolunun arkasında iğne izleri olduğunu belirterek, "O geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Sabah yatağımda uyandım. Sanki orada bile değildim. Uyandığımda kafam çok karışıktı. Vücudumun her yerinde çok fazla ağrı vardı" ifadelerini kullandı.
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ingiltere, gece kulübü, saldırgan, iğne

İngiltere'de gece kulüplerinde iğneli saldırgan paniği

14:05 21.10.2021
© Flickrİğne
İğne - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Flickr
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İngiltere'de gece kulüplerinde iğneli saldırgan paniği yaşanıyor. İki üniversite öğrencisi, kendilerine yapılan enjeksiyon sonrası yaşadıklarını anlattı.
İngiltere’de son dönemde gece kulüplerinde artan iğneli saldırı olayları endişe yaratıyor.
The Times’ın haberine göre ülkenin pek çok kentinde yaşanan olay, hükümetin de gündemine girdi.
İçişleri Bakanı Priti Patel, olayın derinlemesine soruşturumlası için polis yetkililerine talimat verdiğini belirtti.
Saldırıları 'alçaklık' olarak niteleyen Adalet Bakanı Dominic Raab ise, şüphelilerin adalet karşısında hesap vereceğini söyledi.
The Times, söz konusu saldırıya maruz kalan 2 genç kadının başından geçenleri aktardı.

'İki gün boyunca titredim'

Nottingham Üniversitesi’nde öğrenci olan 19 yaşındaki Sarah Buckle, geçtiğimiz ay yaşanan olay sonrası dışarı çıkmaya korktuğunu söyledi.
Buckle, "Sıradan bir gece olması gerekiyordu ama korkunç derecede yanlış gitti. Çok fazla şey hatırlayamıyorum. Ceketimi vestiyere bırakıp tuvalete gitmiştim. Daha sonra dans ettiğimi ve arkadaşlarımla barda olduğumu hatırlıyorum. Başka bir şey yok, sabah hastanede uyandım. Elim morarmış ve üzerinde iğne deliği izleri vardı. Yaşadığım en kötü histi. İki gün boyunca sürekli titredim" dedi.

'Sanki orada değildim'

Aynı üniversitede öğrenci olan 19 yaşındaki Zara Owen da benzer bir olayı 12 Ekim'de yaşadı. Stealth isimli gece kulübüne giden Owen, kolunun arkasında iğne izleri olduğunu belirterek, "O geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Sabah yatağımda uyandım. Sanki orada bile değildim. Uyandığımda kafam çok karışıktı. Vücudumun her yerinde çok fazla ağrı vardı" ifadelerini kullandı.
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