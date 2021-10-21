İngiltere’den Ukrayna'ya yardımı kısıtlama kararı

Russia Today'in (RT) Avam Kamarası Kütüphanesi’nin yayınladığı rapora dayandırarak verdiği habere göre, İngiltere Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, Kiev'i 2021 ve 2022'de resmi kalkınma yardımı (ODA) alma şansından mahrum bıraktı. Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'nin de çıkarıldığı ODA listesinde 42 ülke kaldı.Londra'nın şu anda Birleşmiş Milletler ’in (BM) zengin ülkelerin gayri safi milli hasılalarının yüzde 0.7'sini diğer ülkelere yardım etmek için ayırma hedefini karşılayamayacağı, koronavirüs pandemisi nedeniyle GSMH'sının yalnızca yüzde 0.5'ini bu amaç için ayırabileceği belirtildi.
İngiltere hükümetinin, Ukrayna'yı Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) alıcıları listesinden çıkardığı bildirildi.
Russia Today'in (RT)Avam Kamarası Kütüphanesi’nin yayınladığı rapora dayandırarak verdiği habere göre, İngiltere Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, Kiev'i 2021 ve 2022'de resmi kalkınma yardımı (ODA) alma şansından mahrum bıraktı. Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'nin de çıkarıldığı ODA listesinde 42 ülke kaldı.
Londra'nın şu anda Birleşmiş Milletler ’in (BM) zengin ülkelerin gayri safi milli hasılalarının yüzde 0.7'sini diğer ülkelere yardım etmek için ayırma hedefini karşılayamayacağı, koronavirüs pandemisi nedeniyle GSMH'sının yalnızca yüzde 0.5'ini bu amaç için ayırabileceği belirtildi.