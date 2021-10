https://tr.sputniknews.com/20211021/isci-ve-emekci-mitingi-24-ekimde-emekten-yana-olan-herkesi-davet-ediyoruz-1050039178.html

İşçi ve Emekçi Mitingi: 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz

İşçi ve Emekçi Mitingi: 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz

İşçi ve Emekçi Mitingi’nin hazırlıklarını Miting Düzenleme Kurulu üyesi Karaçam “Mitingi örgütleyenler direnişçi işçilerden oluşuyor. Ayrıca emek örgütleri... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

24 Ekim’de Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek olan İşçi ve Emekçi Mitingi’nin Düzenleme Kurulu üyelerinden Okan Karaçam, mitingin hazırlık sürecini Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında anlattı.Karaçam, işçilerin içinde bulunduğu koşulları “Son zamanlarda giderek artan ekonomik kriz her geçen gün derinleşmektedir. Derinleşen ekonomik krizin faturasını tarihte olduğu gibi şu anda da işçi ve emekçilere ödetiliyor. Bizler pandemi koşullarında işçilere ve emekçilere ücretli izin verilmeli derken işçiler keyfi olarak ücretsiz izne çıkartıldılar. Kısa çalışma uygulamasıyla karşı karşıya kaldılar. AKP iktidarının sözde ‘işten atmak yasak’ dediği bir ortamda yüzbinlerce işçi ve emekçi Kod 29’dan dolayı işten çıkartıldı. Bu süreçte sermaye grupları pandeminin ilk altı ayında bir yılda elde edecekleri karları elde etmiş oldular ama işçiler açlığa, yoksulluğa ve sefalete terk edildiler. Fabrika da ölümle burun buruna çalıştılar. Pandemide en ufak önlemler dahi alınmadı. Bunun sonucunda yüzlerce işçi arkadaşımız hayatını kaybetti. Artan sorunlar karşısında sessiz kalmak değil ses çıkarmak gerekir. Emeğimiz ve özgürlüğümüz için işçi ve emekçi mitingini örgütlüyoruz” diye tanımladı.‘Parlamento içerisinde var olan siyasi partilerden doğrudan destek vereceğini açıklayan olmadı’Mitingi işçilerin örgütlediğini belirten Karaçam, katılım sağlayan kurumları “Mitingi örgütleyenler direnişçi işçilerden oluşuyor. Ayrıca emek örgütleri, platformlar, siyasal hareketler, siyasi partiler birlikte bir süreci örgütlemeye çalışıyoruz. Orada en kitlesel olacak şekilde miting faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve bununla birlikte sıkı sıkıya sarılacağımız taleplerimizi fabrika önlerinde ve merkezi noktalarda haykırıyoruz. İşçi ve emekçileri mücadele etmeye çağırıyoruz. Parlamento içerisinde var olan siyasi partilerden doğrudan destek vereceğini açıklayan olmadı. Mitingin örgütleyici arasında bir dizi sendikalar da bulunmakta, Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu’na bağlı bir dizi sendika da bulunmaktadır. Konfederasyonlar bu mitingin örgütleyicileri arasında bulunmamaktadırlar” diye açıkladı.‘Tüm kurumlar kendi imkanları doğrultusunda her bölgelerden araç kaldıracaklar’Karaçam, mitingin taleplerini ve gerçekleşeği yeri “Mitingimizin ana talepleri Kod 29’un kaldırılması, herkese iş ve gelir güvencesinin sağlanması, taşeron çalışmanın yasaklanması, işyerlerinde taciz ve baskının son bulması, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu talepler etrafında 24 Ekim’de yapacağımız işçi ve emekçi mitingini oluşturuyoruz. Mitingimiz saat 15:00’te olacak. Herhangi bir belediyeden yardım almış değiliz. Tüm kurumlar kendi imkanları doğrultusunda her bölgelerden araç kaldıracaklar, yaptığımız yer dediğiniz gibi uzak. Marmaray’a çok yakın, böyle bir avantajımız var. Biz 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz” diye aktardı.

