Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız
Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20211021/isci-ve-emekci-mitingi-24-ekimde-emekten-yana-olan-herkesi-davet-ediyoruz-1050039178.html
İşçi ve Emekçi Mitingi: 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz
İşçi ve Emekçi Mitingi: 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz
İşçi ve Emekçi Mitingi’nin hazırlıklarını Miting Düzenleme Kurulu üyesi Karaçam “Mitingi örgütleyenler direnişçi işçilerden oluşuyor. Ayrıca emek örgütleri... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T12:54+0300
2021-10-21T12:54+0300
seyir hali
işçi
kartal
miting
sendika
emekçiler
kod 29
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050039016_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_112182fa374cbfec48cbd18bf98d73a1.jpg
İşçi ve Emekçi Mitingi: 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz
İşçi ve Emekçi Mitingi: 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz
24 Ekim’de Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek olan İşçi ve Emekçi Mitingi’nin Düzenleme Kurulu üyelerinden Okan Karaçam, mitingin hazırlık sürecini Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında anlattı.Karaçam, işçilerin içinde bulunduğu koşulları “Son zamanlarda giderek artan ekonomik kriz her geçen gün derinleşmektedir. Derinleşen ekonomik krizin faturasını tarihte olduğu gibi şu anda da işçi ve emekçilere ödetiliyor. Bizler pandemi koşullarında işçilere ve emekçilere ücretli izin verilmeli derken işçiler keyfi olarak ücretsiz izne çıkartıldılar. Kısa çalışma uygulamasıyla karşı karşıya kaldılar. AKP iktidarının sözde ‘işten atmak yasak’ dediği bir ortamda yüzbinlerce işçi ve emekçi Kod 29’dan dolayı işten çıkartıldı. Bu süreçte sermaye grupları pandeminin ilk altı ayında bir yılda elde edecekleri karları elde etmiş oldular ama işçiler açlığa, yoksulluğa ve sefalete terk edildiler. Fabrika da ölümle burun buruna çalıştılar. Pandemide en ufak önlemler dahi alınmadı. Bunun sonucunda yüzlerce işçi arkadaşımız hayatını kaybetti. Artan sorunlar karşısında sessiz kalmak değil ses çıkarmak gerekir. Emeğimiz ve özgürlüğümüz için işçi ve emekçi mitingini örgütlüyoruz” diye tanımladı.‘Parlamento içerisinde var olan siyasi partilerden doğrudan destek vereceğini açıklayan olmadı’Mitingi işçilerin örgütlediğini belirten Karaçam, katılım sağlayan kurumları “Mitingi örgütleyenler direnişçi işçilerden oluşuyor. Ayrıca emek örgütleri, platformlar, siyasal hareketler, siyasi partiler birlikte bir süreci örgütlemeye çalışıyoruz. Orada en kitlesel olacak şekilde miting faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve bununla birlikte sıkı sıkıya sarılacağımız taleplerimizi fabrika önlerinde ve merkezi noktalarda haykırıyoruz. İşçi ve emekçileri mücadele etmeye çağırıyoruz. Parlamento içerisinde var olan siyasi partilerden doğrudan destek vereceğini açıklayan olmadı. Mitingin örgütleyici arasında bir dizi sendikalar da bulunmakta, Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu’na bağlı bir dizi sendika da bulunmaktadır. Konfederasyonlar bu mitingin örgütleyicileri arasında bulunmamaktadırlar” diye açıkladı.‘Tüm kurumlar kendi imkanları doğrultusunda her bölgelerden araç kaldıracaklar’Karaçam, mitingin taleplerini ve gerçekleşeği yeri “Mitingimizin ana talepleri Kod 29’un kaldırılması, herkese iş ve gelir güvencesinin sağlanması, taşeron çalışmanın yasaklanması, işyerlerinde taciz ve baskının son bulması, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu talepler etrafında 24 Ekim’de yapacağımız işçi ve emekçi mitingini oluşturuyoruz. Mitingimiz saat 15:00’te olacak. Herhangi bir belediyeden yardım almış değiliz. Tüm kurumlar kendi imkanları doğrultusunda her bölgelerden araç kaldıracaklar, yaptığımız yer dediğiniz gibi uzak. Marmaray’a çok yakın, böyle bir avantajımız var. Biz 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz” diye aktardı.
kartal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050039016_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_2def1cb6c031ea732c77307776d51e06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işçi, kartal, miting, sendika, emekçiler, kod 29, аудио

İşçi ve Emekçi Mitingi: 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz

12:54 21.10.2021
SEYİR HALİ
İşçi ve Emekçi Mitingi: 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
İşçi ve Emekçi Mitingi’nin hazırlıklarını Miting Düzenleme Kurulu üyesi Karaçam “Mitingi örgütleyenler direnişçi işçilerden oluşuyor. Ayrıca emek örgütleri, platformlar, siyasal hareketler ve partilerle birlikte süreci örgütlemeye çalışıyoruz. İşçi ve emekçileri mücadele etmeye çağırıyoruz. 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz” dedi.
24 Ekim’de Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek olan İşçi ve Emekçi Mitingi’nin Düzenleme Kurulu üyelerinden Okan Karaçam, mitingin hazırlık sürecini Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında anlattı.
Karaçam, işçilerin içinde bulunduğu koşulları “Son zamanlarda giderek artan ekonomik kriz her geçen gün derinleşmektedir. Derinleşen ekonomik krizin faturasını tarihte olduğu gibi şu anda da işçi ve emekçilere ödetiliyor. Bizler pandemi koşullarında işçilere ve emekçilere ücretli izin verilmeli derken işçiler keyfi olarak ücretsiz izne çıkartıldılar. Kısa çalışma uygulamasıyla karşı karşıya kaldılar. AKP iktidarının sözde ‘işten atmak yasak’ dediği bir ortamda yüzbinlerce işçi ve emekçi Kod 29’dan dolayı işten çıkartıldı. Bu süreçte sermaye grupları pandeminin ilk altı ayında bir yılda elde edecekleri karları elde etmiş oldular ama işçiler açlığa, yoksulluğa ve sefalete terk edildiler. Fabrika da ölümle burun buruna çalıştılar. Pandemide en ufak önlemler dahi alınmadı. Bunun sonucunda yüzlerce işçi arkadaşımız hayatını kaybetti. Artan sorunlar karşısında sessiz kalmak değil ses çıkarmak gerekir. Emeğimiz ve özgürlüğümüz için işçi ve emekçi mitingini örgütlüyoruz” diye tanımladı.

‘Parlamento içerisinde var olan siyasi partilerden doğrudan destek vereceğini açıklayan olmadı’

Mitingi işçilerin örgütlediğini belirten Karaçam, katılım sağlayan kurumları “Mitingi örgütleyenler direnişçi işçilerden oluşuyor. Ayrıca emek örgütleri, platformlar, siyasal hareketler, siyasi partiler birlikte bir süreci örgütlemeye çalışıyoruz. Orada en kitlesel olacak şekilde miting faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve bununla birlikte sıkı sıkıya sarılacağımız taleplerimizi fabrika önlerinde ve merkezi noktalarda haykırıyoruz. İşçi ve emekçileri mücadele etmeye çağırıyoruz. Parlamento içerisinde var olan siyasi partilerden doğrudan destek vereceğini açıklayan olmadı. Mitingin örgütleyici arasında bir dizi sendikalar da bulunmakta, Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu’na bağlı bir dizi sendika da bulunmaktadır. Konfederasyonlar bu mitingin örgütleyicileri arasında bulunmamaktadırlar” diye açıkladı.

‘Tüm kurumlar kendi imkanları doğrultusunda her bölgelerden araç kaldıracaklar’

Karaçam, mitingin taleplerini ve gerçekleşeği yeri “Mitingimizin ana talepleri Kod 29’un kaldırılması, herkese iş ve gelir güvencesinin sağlanması, taşeron çalışmanın yasaklanması, işyerlerinde taciz ve baskının son bulması, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu talepler etrafında 24 Ekim’de yapacağımız işçi ve emekçi mitingini oluşturuyoruz. Mitingimiz saat 15:00’te olacak. Herhangi bir belediyeden yardım almış değiliz. Tüm kurumlar kendi imkanları doğrultusunda her bölgelerden araç kaldıracaklar, yaptığımız yer dediğiniz gibi uzak. Marmaray’a çok yakın, böyle bir avantajımız var. Biz 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz” diye aktardı.
140000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:19Mossad casuslarına MİT operasyonu iddiası
13:16Ankara-İstanbul YHT hattında yeni düzenleme
13:10Kuzey Kore: ABD ve BMGK zaman ayarlı bombayla oynuyor
13:00Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız
13:00RTÜK'ten güncelleme: Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?
12:54İşçi ve Emekçi Mitingi: 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz
12:48Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya Squid Game yanıtı: 'Oyun iptal'
12:44NATO: Afganistan'da işlerin nerede yürümediği hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşacağız
12:43Tarihi Yeraltı Camii yanına otel yapılacak
12:41Moskova’da pandemi nedeniyle yeni tedbirler: 10 gün izin
12:32Cinayet şüphelilerini, duvara yansıyan gölgeleri ele verdi
12:31DSÖ: Avrupa, Kovid-19 vakalarının arttığı tek bölge
12:25FIFA ve UEFA karşı karşıya: Avrupa'dan Dünya Kupası resti
12:21Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
12:11Tyana Antik Kenti'nde deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu
12:02İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
11:49Belgeler sızdı: BM'nin kritik önemdeki iklim krizi raporunu değiştirmek için hükümetler taarruzda
11:47Fatih Altaylı: Diyar-ı Bekir'in fatihlerine karantina gelecek mi?
11:45Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi
11:43Bilim insanları: Vikingler Amerika'yı Christopher Columbus'tan 500 yıl önce keşfetti