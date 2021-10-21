https://tr.sputniknews.com/20211021/israil-gelecek-aydan-itibaren-kovid-19-asisi-olan-turistlere-kapilarini-acacak-1050053398.html

İsrail gelecek aydan itibaren Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını açacak

İsrail gelecek aydan itibaren Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını açacak

İsrail yönetimi 1 Kasım'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlayan ya da hastalığı atlatan turistlerin ülkeye girişine izin verecek. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T17:58+0300

2021-10-21T17:58+0300

2021-10-21T17:58+0300

koronavirüs

ortadoğu

israil

turist

vize

serbest

aşı

giriş

kovid-19

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, Kovid-19 aşısı olan turistlerin 1 Kasım'dan itibaren ülkeye girişine izin verilmesini öngören planı onayladı.Kabinenin de onayından geçtikten sonra yürürlüğe girmesi beklenen planda, ülkeye gelecek turistlerin Dünya Sağlık Örgütünün tanıdığı aşıları tam yaptırması gerekiyor.Kovid-19'u atlatanlar ise en fazla 11 gün önce yapılmış negatif test sonucunu ibraz etmeleri halinde ülkeye girebilecek.İsrail, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapılarını turistlere kapatmıştı.Turizm Bakanlığının verilerine göre, salgın nedeniyle kapılarını kapatan İsrail'e gelen turist sayısı 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 81 düşerek 850 binde kalmıştı.

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ortadoğu, israil, turist, vize, serbest, aşı, giriş, kovid-19