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İsrail gelecek aydan itibaren Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını açacak
İsrail gelecek aydan itibaren Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını açacak
İsrail yönetimi 1 Kasım'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlayan ya da hastalığı atlatan turistlerin ülkeye girişine izin verecek. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T17:58+0300
2021-10-21T17:58+0300
koronavirüs
ortadoğu
israil
turist
vize
serbest
aşı
giriş
kovid-19
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, Kovid-19 aşısı olan turistlerin 1 Kasım'dan itibaren ülkeye girişine izin verilmesini öngören planı onayladı.Kabinenin de onayından geçtikten sonra yürürlüğe girmesi beklenen planda, ülkeye gelecek turistlerin Dünya Sağlık Örgütünün tanıdığı aşıları tam yaptırması gerekiyor.Kovid-19'u atlatanlar ise en fazla 11 gün önce yapılmış negatif test sonucunu ibraz etmeleri halinde ülkeye girebilecek.İsrail, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapılarını turistlere kapatmıştı.Turizm Bakanlığının verilerine göre, salgın nedeniyle kapılarını kapatan İsrail'e gelen turist sayısı 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 81 düşerek 850 binde kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/israil-finans-bakani-iran-ile-catisma-an-meselesi-1050050123.html
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ortadoğu, israil, turist, vize, serbest, aşı, giriş, kovid-19

İsrail gelecek aydan itibaren Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını açacak

17:58 21.10.2021
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Alberto Pezzali
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İsrail yönetimi 1 Kasım'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlayan ya da hastalığı atlatan turistlerin ülkeye girişine izin verecek.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, Kovid-19 aşısı olan turistlerin 1 Kasım'dan itibaren ülkeye girişine izin verilmesini öngören planı onayladı.
Kabinenin de onayından geçtikten sonra yürürlüğe girmesi beklenen planda, ülkeye gelecek turistlerin Dünya Sağlık Örgütünün tanıdığı aşıları tam yaptırması gerekiyor.
Kovid-19'u atlatanlar ise en fazla 11 gün önce yapılmış negatif test sonucunu ibraz etmeleri halinde ülkeye girebilecek.
İsrail, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapılarını turistlere kapatmıştı.
Turizm Bakanlığının verilerine göre, salgın nedeniyle kapılarını kapatan İsrail'e gelen turist sayısı 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 81 düşerek 850 binde kalmıştı.
Avigdor Liberman - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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