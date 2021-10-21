https://tr.sputniknews.com/20211021/israil-istihbaratiyla-baglantili-oldugu-tespit-edilen-15-supheli-tutuklandi-1050057048.html

İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şüpheli tutuklandı

İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şüpheli tutuklandı

Türkiye'de, MİT operasyonu sonucu İsrail istihbaratıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T19:40+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı kişilerin, Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şahıslarla irtibatlanarak İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgeleri elde ettiği, aktarılan bilgiler karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla ödeme gerçekleştirildiği, bu kişilerin uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği yönündeki istihbari bilgi üzerine soruşturma başlattı.Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 19 Ekim'de adliyeye getirilen 15 şüpheli, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra 'uluslararası casusluk' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Nöbetçi hakimlik, sorguladığı 15 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan şüphelilerin Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.

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türkiye, operasyon, mossad