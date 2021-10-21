https://tr.sputniknews.com/20211021/istanbulda-bin-metrekarelik-genclik-lokali-yandi-1050029951.html

İstanbul'da bin metrekarelik gençlik lokali yandı

İstanbul'da bin metrekarelik gençlik lokali yandı

İstanbul Küçükçekmece’de içerisinde kafeterya ve kütüphanenin bulunduğu gençlik lokalinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yada yaralanma yaşanmazken yaklaşık... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T06:26+0300

2021-10-21T06:26+0300

2021-10-21T06:30+0300

yaşam

istanbul

yangın

itfaiye

küçükçekmece

yangın söndürme

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İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı mahallesinde yaşanan olayda, içerisinde kafeterya ve kütüphanenin bulunduğu yaklaşık bin metrekarelik gençlik lokalinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lokalden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Lokalde çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan lokale müdahale etti. Polis ekipleri lokal ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde bekletildi.Kısa sürede büyüyen yangında alev alev yanan bin metrekarelik lokal küle döndü.Lokaldeki yangın bitişiğinde bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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istanbul, yangın, itfaiye, küçükçekmece, yangın söndürme