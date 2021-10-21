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İstanbul'da park halindeki halk otobüsü alev alev yandı
İstanbul'da park halindeki halk otobüsü alev alev yandı
İstanbul Bahçelievler'de benzinliğin yanında park halinde bulunan halk otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüsteki yangın daha fazla büyümeden itfaiye... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T03:27+0300
2021-10-21T03:30+0300
istanbul
bahçelievler
türkiye
yangın
otobüs
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İstanbul Bahçelievler'de, saat 23.50 sıralarında, yaşanan olayda, benzinliğin yanında park halinde bulunanhalk otobüsünün şoför kabininde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüs içerisinde sürücü veya yolcunun bulunmaması olası faciayı önlerken araçtaki yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.Otobüsteki yangın kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Alev alev yanan halk otobüsü çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Otobüsün ön kabininde büyük hasar meydana gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
istanbul
bahçelievler
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istanbul, bahçelievler, yangın, otobüs

İstanbul'da park halindeki halk otobüsü alev alev yandı

03:27 21.10.2021 (güncellendi: 03:30 21.10.2021)
© İHAİstanbul'da halk otobüsü benzinliğin yanında alev alev yandı
İstanbul'da halk otobüsü benzinliğin yanında alev alev yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© İHA
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İstanbul Bahçelievler'de benzinliğin yanında park halinde bulunan halk otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüsteki yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
İstanbul Bahçelievler'de, saat 23.50 sıralarında, yaşanan olayda, benzinliğin yanında park halinde bulunanhalk otobüsünün şoför kabininde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüs içerisinde sürücü veya yolcunun bulunmaması olası faciayı önlerken araçtaki yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Otobüsteki yangın kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Alev alev yanan halk otobüsü çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüsün ön kabininde büyük hasar meydana gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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