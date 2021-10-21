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İYİ Parti’den öğrenci affıyla ilgili Meclis’e kanun teklifi
İYİ Parti’den öğrenci affıyla ilgili Meclis’e kanun teklifi
İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, azami eğitim süresini tamamlayamadıkları için üniversitelerden ilişiği... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T23:01+0300
2021-10-21T23:04+0300
politika
iyi parti
öğrenci affı
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Sunat Meclis'te yaptığı açıklamada, "Buradan tüm parti gruplarına sesleniyoruz bu kanun teklifimizi acilen Meclis'imizde görüşerek mağduriyetleri hep birlikte giderelim" çağrısında bulundu.İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, öğrenci sorunlarına ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Sunat, 2019 itibarıyla devamsızlık, kayıt dondurma, ekonomi, COVID-19 salgını ve psiko-sosyolojik nedenlerle yaklaşık 500 bin üniversite öğrencisinin kaydının silindiğini vurguladı.Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte öğrencilerin sıkıntılarının daha da arttığına dikkat çeken Sunat, “2020 Mart ayından sonra uzaktan eğitime geçildiği göz önüne alındığında bir çok öğrencinin ailelerinin yanına döndükleri için internet ve cihaz erişimi konusunda büyük sıkıntılar yaşadıkları, online eğitime adaptasyon süreçleri, salgın nedeniyle yakınlarını kaybetmeleri ve psikolojik yaşanan sıkıntılar ve sosyo ekonomik sıkıntılar sebebiyle yeteri kadar mağdur oldular” dedi.Daha önce Yükseköğretim Kanunu’nda azami öğrenim süresiyle ilgili değişiklikler yapıldığını hatırlatan Sunat şöyle konuştu:Denizli Milletvekili Öztürk ise ülkenin gerçeklerine bakıldığında azami eğitim süresinin bazı öğrenciler için yeterli olmadığının görüldüğünü ifade etti. Salgında yapılan düzenleme ve alınan önlemlerin bütün öğrencileri kapsamadığını belirten Öztürk; sağlık, psikolojik, ekonomik gibi farklı sebeplerle öğrencilerin yeterince eğitim alamadıklarını, bu nedenle öğrenimlerini azami süre içerisinde tamamlayamadıklarını söyledi. Öztürk, bu öğrencilerin tekrar okullarına dönmesi için terör suçları hariç olmak üzere genel af öngören kanun teklifi verdiklerini belirtti.
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iyi parti, öğrenci affı

İYİ Parti’den öğrenci affıyla ilgili Meclis’e kanun teklifi

23:01 21.10.2021 (güncellendi: 23:04 21.10.2021)
© FotoğrafİYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Fotoğraf
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İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, azami eğitim süresini tamamlayamadıkları için üniversitelerden ilişiği kesilmiş öğrencilerin yeniden okullarına dönmesi için Meclis'e kanun teklifi verdi.
Sunat Meclis'te yaptığı açıklamada, "Buradan tüm parti gruplarına sesleniyoruz bu kanun teklifimizi acilen Meclis'imizde görüşerek mağduriyetleri hep birlikte giderelim" çağrısında bulundu.
İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, öğrenci sorunlarına ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.
Sunat, 2019 itibarıyla devamsızlık, kayıt dondurma, ekonomi, COVID-19 salgını ve psiko-sosyolojik nedenlerle yaklaşık 500 bin üniversite öğrencisinin kaydının silindiğini vurguladı.
Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte öğrencilerin sıkıntılarının daha da arttığına dikkat çeken Sunat, “2020 Mart ayından sonra uzaktan eğitime geçildiği göz önüne alındığında bir çok öğrencinin ailelerinin yanına döndükleri için internet ve cihaz erişimi konusunda büyük sıkıntılar yaşadıkları, online eğitime adaptasyon süreçleri, salgın nedeniyle yakınlarını kaybetmeleri ve psikolojik yaşanan sıkıntılar ve sosyo ekonomik sıkıntılar sebebiyle yeteri kadar mağdur oldular” dedi.
Daha önce Yükseköğretim Kanunu’nda azami öğrenim süresiyle ilgili değişiklikler yapıldığını hatırlatan Sunat şöyle konuştu:

"Üniversite gençlerimizin yaşadığı bu önemli mağduriyetlerden biri de azami öğrenim süreleri çelişkileridir. Bilindiği üzere 2014 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun azami öğrenim süresiyle ilgili 44’üncü maddede değişiklik yapılmış, 26 Kasım 2014 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Öğrenim süresi 2 yıllık ön lisans bölümleri azami 4 yıl, 4 yıllık lisans bölümleri 7 yıl, 5 yıllık lisans programları azami 8 yıl, öğrenim süresi 6 yıl olan lisans programları azami 9 yıl içerisinde tamamlanması kararı alınmıştır. Bu karar 2014-2015 akademik yılı ve öncesi girişli lisans ve ön lisans öğrencilerini de kapsamaktadır. Yasal düzenleme 26 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen idari hukukuna uygun olmayacak şekilde bu kanun maddesinin başlangıcı, Eylül 2014 tarihinden geçerli olacak şekilde ifade edilmiştir. Bu durum, hukukun kişinin aleyhine geriye yürümezlik ilkesine de aykırıdır. Bu sebepten dolayı öğrencilerin normal şartlarda 26 Kasım 2021 tarihine kadar öğrencilikleri devam etmesi gerekirken öğrencilerin ilişiği bu usulsüz uygulamayla 2,5 ay önce kesiliyor ve hak kayıpları ortaya çıkıyor."

Denizli Milletvekili Öztürk ise ülkenin gerçeklerine bakıldığında azami eğitim süresinin bazı öğrenciler için yeterli olmadığının görüldüğünü ifade etti.
Salgında yapılan düzenleme ve alınan önlemlerin bütün öğrencileri kapsamadığını belirten Öztürk; sağlık, psikolojik, ekonomik gibi farklı sebeplerle öğrencilerin yeterince eğitim alamadıklarını, bu nedenle öğrenimlerini azami süre içerisinde tamamlayamadıklarını söyledi.
Öztürk, bu öğrencilerin tekrar okullarına dönmesi için terör suçları hariç olmak üzere genel af öngören kanun teklifi verdiklerini belirtti.
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