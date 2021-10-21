https://tr.sputniknews.com/20211021/iyi-partiden-ogrenci-affiyla-ilgili-meclise-kanun-teklifi-1050064762.html

İYİ Parti’den öğrenci affıyla ilgili Meclis’e kanun teklifi

İYİ Parti’den öğrenci affıyla ilgili Meclis’e kanun teklifi

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, azami eğitim süresini tamamlayamadıkları için üniversitelerden ilişiği... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T23:01+0300

2021-10-21T23:01+0300

2021-10-21T23:04+0300

politika

iyi parti

öğrenci affı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049766988_0:0:951:535_1920x0_80_0_0_3bf6b859bfc617f71a973714764fd681.png

Sunat Meclis'te yaptığı açıklamada, "Buradan tüm parti gruplarına sesleniyoruz bu kanun teklifimizi acilen Meclis'imizde görüşerek mağduriyetleri hep birlikte giderelim" çağrısında bulundu.İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, öğrenci sorunlarına ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Sunat, 2019 itibarıyla devamsızlık, kayıt dondurma, ekonomi, COVID-19 salgını ve psiko-sosyolojik nedenlerle yaklaşık 500 bin üniversite öğrencisinin kaydının silindiğini vurguladı.Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte öğrencilerin sıkıntılarının daha da arttığına dikkat çeken Sunat, “2020 Mart ayından sonra uzaktan eğitime geçildiği göz önüne alındığında bir çok öğrencinin ailelerinin yanına döndükleri için internet ve cihaz erişimi konusunda büyük sıkıntılar yaşadıkları, online eğitime adaptasyon süreçleri, salgın nedeniyle yakınlarını kaybetmeleri ve psikolojik yaşanan sıkıntılar ve sosyo ekonomik sıkıntılar sebebiyle yeteri kadar mağdur oldular” dedi.Daha önce Yükseköğretim Kanunu’nda azami öğrenim süresiyle ilgili değişiklikler yapıldığını hatırlatan Sunat şöyle konuştu:Denizli Milletvekili Öztürk ise ülkenin gerçeklerine bakıldığında azami eğitim süresinin bazı öğrenciler için yeterli olmadığının görüldüğünü ifade etti. Salgında yapılan düzenleme ve alınan önlemlerin bütün öğrencileri kapsamadığını belirten Öztürk; sağlık, psikolojik, ekonomik gibi farklı sebeplerle öğrencilerin yeterince eğitim alamadıklarını, bu nedenle öğrenimlerini azami süre içerisinde tamamlayamadıklarını söyledi. Öztürk, bu öğrencilerin tekrar okullarına dönmesi için terör suçları hariç olmak üzere genel af öngören kanun teklifi verdiklerini belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iyi parti, öğrenci affı