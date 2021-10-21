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https://tr.sputniknews.com/20211021/kabilde-patlama-elektrikler-kesildi-1050058925.html
Kabil'de patlama: Elektrikler kesildi
Kabil'de patlama: Elektrikler kesildi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama nedeniyle Kabil ve çevresindeki kentlerde elektrik kesildi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T20:21+0300
2021-10-21T20:21+0300
2021-10-21T20:21+0300
dünya
afganistan
kabil
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Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi (Birişna), Kabil'in Kale-i Murad Bek bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle elektrik hattının koptuğunu açıkladı.Patlamanın ardından başkent Kabil ve çevresindeki illerde elektriğin kesildiği ifade edilen açıklamada, bölgede yapılacak çalışmayla elektrik hattının onarılacağı bildirildi.Kabil'de nasıl bir patlama yaşandığıyla ilgili ise bilgi verilmedi.Kendi içinde çok az elektrik üreten Afganistan, en çok Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan elektrik satın alıyor.
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afganistan, kabil
Kabil'de patlama: Elektrikler kesildi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama nedeniyle Kabil ve çevresindeki kentlerde elektrik kesildi.
Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi (Birişna), Kabil'in Kale-i Murad Bek bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle elektrik hattının koptuğunu açıkladı.
Patlamanın ardından başkent Kabil ve çevresindeki illerde elektriğin kesildiği ifade edilen açıklamada, bölgede yapılacak çalışmayla elektrik hattının onarılacağı bildirildi.
Kabil'de nasıl bir patlama yaşandığıyla ilgili ise bilgi verilmedi.
Kendi içinde çok az elektrik üreten Afganistan, en çok Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan elektrik satın alıyor.