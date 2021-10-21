https://tr.sputniknews.com/20211021/kabilde-patlama-elektrikler-kesildi-1050058925.html

Kabil'de patlama: Elektrikler kesildi

Kabil'de patlama: Elektrikler kesildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama nedeniyle Kabil ve çevresindeki kentlerde elektrik kesildi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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afganistan

kabil

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Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi (Birişna), Kabil'in Kale-i Murad Bek bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle elektrik hattının koptuğunu açıkladı.Patlamanın ardından başkent Kabil ve çevresindeki illerde elektriğin kesildiği ifade edilen açıklamada, bölgede yapılacak çalışmayla elektrik hattının onarılacağı bildirildi.Kabil'de nasıl bir patlama yaşandığıyla ilgili ise bilgi verilmedi.Kendi içinde çok az elektrik üreten Afganistan, en çok Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan elektrik satın alıyor.

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afganistan, kabil