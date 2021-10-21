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Fenerbahçe, Antwerp karşısında 2-1 önde
Fenerbahçe, Antwerp karşısında 2-1 önde
UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sahasında Belçika'nın Antwerp ekibini konuk eden Fenerbahçe, maçın 2. dakikasında yediği gol ile 1-0 mağlup duruma düştü... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T19:50+0300
2021-10-21T20:33+0300
spor
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
antwerp
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2. dakikada Samatta'nın golü ile Antwerp 1-0 öne geçti. Fischer'ın arka direğe doğru gönderdiği topa Samatta dokundu ve ağları havalandırdı. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı. Golden sonra Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Samatta sevinmedi.Golden sonra Fenerbahçe, Antwerp kalesine baskısını artırdı. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Valencia'nın yerden ön direğe çıkarttığı topu savunma kornere gönderdiFenerbahçe 20. dakikada Enner Valencia'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Tisserand kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu tamamlayan Valencia, eşitliği sağladı.Maçın 35. dakikasında Valencia'nın kullandığı penaltı atışı gol olmadı. Topun gerisine geçen Valencia, penaltı atışını 'panenka' tekniği ile kullandı. Top üst direkten döndü.Maçın 45. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun gerisine ikinci kez geçen Enner Valencia, bu kez kalecinin sağına sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturmayı başardı. Bu goller Fenerbahçe maçı 2-1 önde kapattı.
antwerp
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fenerbahçe, uefa avrupa ligi, antwerp

Fenerbahçe, Antwerp karşısında 2-1 önde

19:50 21.10.2021 (güncellendi: 20:33 21.10.2021)
© FlickrFenerbahçe - bayrak
Fenerbahçe - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Flickr
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UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sahasında Belçika'nın Antwerp ekibini konuk eden Fenerbahçe, maçın 2. dakikasında yediği gol ile 1-0 mağlup duruma düştü. Antwerp adına gol eski Fenerbahçeli Samatta'dan geldi. Maçın 20. ve 45. dakikalarında Enner Valencia'nın golleriyle Fenerbahçe 2-1 öne geçti.
2. dakikada Samatta'nın golü ile Antwerp 1-0 öne geçti.
Fischer'ın arka direğe doğru gönderdiği topa Samatta dokundu ve ağları havalandırdı. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı. Golden sonra Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Samatta sevinmedi.
Golden sonra Fenerbahçe, Antwerp kalesine baskısını artırdı. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Valencia'nın yerden ön direğe çıkarttığı topu savunma kornere gönderdi
Fenerbahçe 20. dakikada Enner Valencia'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Tisserand kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu tamamlayan Valencia, eşitliği sağladı.
Maçın 35. dakikasında Valencia'nın kullandığı penaltı atışı gol olmadı. Topun gerisine geçen Valencia, penaltı atışını 'panenka' tekniği ile kullandı. Top üst direkten döndü.
Maçın 45. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun gerisine ikinci kez geçen Enner Valencia, bu kez kalecinin sağına sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturmayı başardı. Bu goller Fenerbahçe maçı 2-1 önde kapattı.
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