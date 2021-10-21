https://tr.sputniknews.com/20211021/karacasogutte-2-bin-yillik-tarih-yat-limani-icin-feda-edilmesin-1050067118.html
'Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin'
'Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin'
Yaklaşık 15 yıldır Marmaris'te yaşayan heykeltraş Eray Okkan, Karacasöğüt Mahallesi'nde yapılan yat limanı ile ilgili "2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T23:14+0300
2021-10-21T23:14+0300
2021-10-22T17:21+0300
akşam postasi
radyo
çevre
atilla güner
marmaris
radyo
arkeolojik kazı
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Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin
Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin
Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'nde yapılmakta olan yat limanına, çevreciler ve tarihçilerin itirazını 15 yıldır bölgede yaşayan heykeltraş Eray Okkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Okkan, “Keşke kazık çakmadan önce buradaki tarih için bir çalışma yapılsaydı. 3 metrede bile batıkların bulunduğu bir liman burası” dedi.60 yatlık kapasiteyi 187’ye çıkaracak olan limanla ilgili Okkan’ın anlattıkları şöyle:“Karacasöğüt, milattan önce 300’lü yıllara dayanan derin öyküleri olan bir yer. Kıyı kesiminden 3 metre aşağıda batıklar var. Zamanında batmış olan hiç kazısı yapılmamış batık gemiler var. Burada eğer kurtarma kazısı yapılsaydı çok iyi olurdu.Çünkü şu an burada kazık çakılan bölgede tortunun oluşmasından dolayı tortunun 30 cm altında muhakkak batık veya önemli bir eser bulunabilir. Bir süre sonra bu projeden vazgeçildiği zaman 'arkeolojik bir çalışma yapalım' denildiğinde her şey için çok geç kalınmış olabilir. Bizim endişemiz bu.70 yıl önce İngiliz arkeolog kazmışToprağın 2 bin yıldır koruduğu ortamı küçük bir hatayla yok etmeye hakkımız yok. Projeyi kimse görmediği için kimse ne olacağını tam bilemiyor burada sadece kazıklar çakılıp bir yüzey oluşturmaya çalışıyorlar. Keşke kazıklar çakılmadan önce sismik araştırma yapılsaydı da ondan sonra ne yapılacaksa yapsalardı. En azından tarihçilerin de içi rahat olurdu. Çünkü burası hiç kazısı yapılmamış bir bölge. 1954 Yılında İngiliz arkeologlar tarafından sadece yüzey araştırması yapılmış ve yaptığı araştırmada bulduğu fragmanlarla bugün tarihle ilgili birçok bilgi edinebiliyoruz."
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Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, çevre, atilla güner, marmaris, radyo, arkeolojik kazı, аудио
'Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin'
23:14 21.10.2021 (güncellendi: 17:21 22.10.2021)
Yaklaşık 15 yıldır Marmaris'te yaşayan heykeltraş Eray Okkan, Karacasöğüt Mahallesi'nde yapılan yat limanı ile ilgili "2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin" dedi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'nde yapılmakta olan yat limanına, çevreciler ve tarihçilerin itirazını 15 yıldır bölgede yaşayan heykeltraş Eray Okkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Okkan, “Keşke kazık çakmadan önce buradaki tarih için bir çalışma yapılsaydı. 3 metrede bile batıkların bulunduğu bir liman burası” dedi.
60 yatlık kapasiteyi 187’ye çıkaracak olan limanla ilgili Okkan’ın anlattıkları şöyle:
“Karacasöğüt, milattan önce 300’lü yıllara dayanan derin öyküleri olan bir yer. Kıyı kesiminden 3 metre aşağıda batıklar var. Zamanında batmış olan hiç kazısı yapılmamış batık gemiler var. Burada eğer kurtarma kazısı yapılsaydı çok iyi olurdu.Çünkü şu an burada kazık çakılan bölgede tortunun oluşmasından dolayı tortunun 30 cm altında muhakkak batık veya önemli bir eser bulunabilir. Bir süre sonra bu projeden vazgeçildiği zaman 'arkeolojik bir çalışma yapalım' denildiğinde her şey için çok geç kalınmış olabilir. Bizim endişemiz bu.
70 yıl önce İngiliz arkeolog kazmış
Toprağın 2 bin yıldır koruduğu ortamı küçük bir hatayla yok etmeye hakkımız yok. Projeyi kimse görmediği için kimse ne olacağını tam bilemiyor burada sadece kazıklar çakılıp bir yüzey oluşturmaya çalışıyorlar. Keşke kazıklar çakılmadan önce sismik araştırma yapılsaydı da ondan sonra ne yapılacaksa yapsalardı. En azından tarihçilerin de içi rahat olurdu. Çünkü burası hiç kazısı yapılmamış bir bölge. 1954 Yılında İngiliz arkeologlar tarafından sadece yüzey araştırması yapılmış ve yaptığı araştırmada bulduğu fragmanlarla bugün tarihle ilgili birçok bilgi edinebiliyoruz."