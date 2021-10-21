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https://tr.sputniknews.com/20211021/kargayla-arkadas-oldu-bu-benim-canim-1050033073.html
Kargayla arkadaş oldu: 'Bu benim canım'
Kargayla arkadaş oldu: 'Bu benim canım'
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bir adam, elleriyle beslediği karga ile arkadaşlık kurdu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T10:24+0300
2021-10-21T10:24+0300
2021-10-21T10:25+0300
yaşam
istanbul
karga
hayvansever
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Daha önce de beslediği kargaya eliyle su ve yiyecek veren vatandaş, kargaya "Bu benim canım" diyerek sevgisini gösterdi. İkili arasındaki arkadaşlığı gören yaşlı bir adam ise "Bu hayvan çok farklı. Ben hayatımda böyle karga görmedim" dedi.
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istanbul, karga, hayvansever
Kargayla arkadaş oldu: 'Bu benim canım' 10:24 21.10.2021 (güncellendi: 10:25 21.10.2021)
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bir adam, elleriyle beslediği karga ile arkadaşlık kurdu.
Daha önce de
beslediği kargaya eliyle su ve yiyecek veren vatandaş, kargaya "Bu benim canım" diyerek sevgisini gösterdi.
İkili arasındaki
arkadaşlığı gören yaşlı bir adam ise "Bu hayvan çok farklı. Ben hayatımda böyle karga görmedim" dedi.