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Kargayla arkadaş oldu: 'Bu benim canım'
Kargayla arkadaş oldu: 'Bu benim canım'
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bir adam, elleriyle beslediği karga ile arkadaşlık kurdu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul
karga
hayvansever
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Daha önce de beslediği kargaya eliyle su ve yiyecek veren vatandaş, kargaya "Bu benim canım" diyerek sevgisini gösterdi. İkili arasındaki arkadaşlığı gören yaşlı bir adam ise "Bu hayvan çok farklı. Ben hayatımda böyle karga görmedim" dedi.
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istanbul, karga, hayvansever

Kargayla arkadaş oldu: 'Bu benim canım'

10:24 21.10.2021 (güncellendi: 10:25 21.10.2021)
© İHAKargayla arkadaş oldu:
Kargayla arkadaş oldu: - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© İHA
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İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bir adam, elleriyle beslediği karga ile arkadaşlık kurdu.
Daha önce de beslediği kargaya eliyle su ve yiyecek veren vatandaş, kargaya "Bu benim canım" diyerek sevgisini gösterdi.
İkili arasındaki arkadaşlığı gören yaşlı bir adam ise "Bu hayvan çok farklı. Ben hayatımda böyle karga görmedim" dedi.
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