https://tr.sputniknews.com/20211021/kargayla-arkadas-oldu-bu-benim-canim-1050033073.html

Kargayla arkadaş oldu: 'Bu benim canım'

Kargayla arkadaş oldu: 'Bu benim canım'

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bir adam, elleriyle beslediği karga ile arkadaşlık kurdu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

istanbul

karga

hayvansever

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Daha önce de beslediği kargaya eliyle su ve yiyecek veren vatandaş, kargaya "Bu benim canım" diyerek sevgisini gösterdi. İkili arasındaki arkadaşlığı gören yaşlı bir adam ise "Bu hayvan çok farklı. Ben hayatımda böyle karga görmedim" dedi.

istanbul

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istanbul, karga, hayvansever