https://tr.sputniknews.com/20211021/katalan-parlamentosu-dsgnin-kontrol-ettigi-suriyenin-kuzeydogusundaki-yonetimi-tanidi-1050048227.html

Katalan parlamentosu, DSG'nin kontrol ettiği 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki yönetimi' tanıdı

Katalan parlamentosu, DSG'nin kontrol ettiği 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki yönetimi' tanıdı

Katalan parlamentosu, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye'nin kuzeydoğusunda kurduğu yönetimi tanıma yönünde karar aldı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T16:52+0300

2021-10-21T16:52+0300

2021-10-21T16:52+0300

dünya

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kürtler

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demokratik suriye güçleri (dsg)

yönetim

demokratik suriye konseyi (dsk)

özerk bölge

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AB üyesi İspanya'da sağcı hükümet dönemine denk gelen 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Katalonya özerk bölgesinin parlamentosu, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadının hakimiyetindeki 'Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi'ni tanıma kararı aldı. Dün Katalan parlamentosunda 135 milletvekilinden 80 'evet', 49 'hayır' oyu alan karar, Katalan kurumlarını 'Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi' ile ilişkiler geliştirmeye çağırdı.Kararın, sığınmacıların kabul edilmesi ve yönetimin Katalonya'da bir irtibat bürosu açmasını içerdiği de belirtildi.DSG'nin siyasi kolu Demokratik Suriye Konseyi'nin (DSK) hakimiyetindeki Özerk Yönetim Dış İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Abdulkerim Ömer, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:"Katalonya parlamentosunun özerk yönetimi tanıma konusundaki tarihi tutumunu takdir ediyoruz. Katalan halkının temsilcilerine kuzeydoğu Suriye halklarının yanında durdukları için teşekkür ederiz." 2017'de hem İspanya'da Katalonya hem de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), tek taraflı olarak bağımsızlık referandumu düzenlemişti. Madrid'in yasadışı ilan ettiği referandumun düzenlenmesinde rol alan Katalan siyasileri hapse atması, hapse girmek istemeyen Katalan liderlerin yurtdışına kaçması sonrası, 2018'de iktidara gelen solcu hükümet, bu yıl kısmi af çıkarıp Katalanlarla siyasi müzakerelere başladı. Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210929/mazlum-kobani-biden-bizi-birakmayacaklarina-dair-soz-verdi--1049366236.html

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suriye, ypg, katalonya, kürtler, ispanya, demokratik suriye güçleri (dsg), yönetim, demokratik suriye konseyi (dsk), özerk bölge