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Katalan parlamentosu, DSG'nin kontrol ettiği 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki yönetimi' tanıdı
© AFP 2021 / Delil SouleimanYPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin ABD eğitiminden geçtikten sonra Deyr ez Zor'daki Kasrah'ta mezuniyet töreni, 21 Mayıs 2018
© AFP 2021 / Delil Souleiman
Katalan parlamentosu, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye'nin kuzeydoğusunda kurduğu yönetimi tanıma yönünde karar aldı.
AB üyesi İspanya'da sağcı hükümet dönemine denk gelen 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Katalonya özerk bölgesinin parlamentosu, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadının hakimiyetindeki 'Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi'ni tanıma kararı aldı.
Dün Katalan parlamentosunda 135 milletvekilinden 80 'evet', 49 'hayır' oyu alan karar, Katalan kurumlarını 'Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi' ile ilişkiler geliştirmeye çağırdı.
Kararın, sığınmacıların kabul edilmesi ve yönetimin Katalonya'da bir irtibat bürosu açmasını içerdiği de belirtildi.
El #Parlament aprova la resolució sobre el compromís de Catalunya amb la reconstrucció del Kurdistan, presentada per @Esquerra_ERC @JuntsXCat @EnComu_Podem @cupnacional— Parlament de Catalunya (@parlamentcat) October 20, 2021
🔗Text de la proposta de resolució https://t.co/XKYtfK5M36 pic.twitter.com/UpDJAmY80n
DSG'nin siyasi kolu Demokratik Suriye Konseyi'nin (DSK) hakimiyetindeki Özerk Yönetim Dış İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Abdulkerim Ömer, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Katalonya parlamentosunun özerk yönetimi tanıma konusundaki tarihi tutumunu takdir ediyoruz. Katalan halkının temsilcilerine kuzeydoğu Suriye halklarının yanında durdukları için teşekkür ederiz."
We appreciate the historic position of the Parliament of Catalonia in recognising the AANES. Thank you to the representatives of the Catalan people for standing with the peoples of NE Syria.@parlamentcat @catalangov pic.twitter.com/FppU1Cc2W1— Dr Abdulkarim Omar (@abdulkarimomar1) October 20, 2021
2017'de hem İspanya'da Katalonya hem de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), tek taraflı olarak bağımsızlık referandumu düzenlemişti. Madrid'in yasadışı ilan ettiği referandumun düzenlenmesinde rol alan Katalan siyasileri hapse atması, hapse girmek istemeyen Katalan liderlerin yurtdışına kaçması sonrası, 2018'de iktidara gelen solcu hükümet, bu yıl kısmi af çıkarıp Katalanlarla siyasi müzakerelere başladı.
Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
29 Eylül, 19:08