https://tr.sputniknews.com/20211021/kedisini-kuvette-zorla-yuzduren-kisi-tutuklandi-1050059674.html

Kedisini küvette zorla yüzdüren kişi tutuklandı

Kedisini küvette zorla yüzdüren kişi tutuklandı

Japonya'da bir kişi, kedisini küvette zorla yüzdürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T20:42+0300

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yaşam

japonya

kedi

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Toride bölgesinde yaşayan Masatoşi Hosono, kedisini küvette yüzdürmeye çalışırken kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaşınca başı derde girdi.Haziran 2020'de yayımlanan videoda sosyal medya kullanıcıları ve hayvan hakları savunucuları, 59 yaşındaki Hosono'nun kediyi patileri zemine değmeyecek kadar derin bir suyun içine sokarak yüzmeye zorladığını öne sürdü.İndependent Türkçe'nin aktardığı haberde, Görüntülerde kedinin çırpınarak kafasını suyun üzerinde tutmaya çalıştığı bildirildi.Şikayetler üzerine harekete geçen polisin geçen sene başlattığı soruşturma sonuçlandı. Ekipler, Hosono'yu hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle 20 Ekim'de tutuklandı.Polisin açıklamasına göre Hosono, kedisini yüzdürmeye çalıştığını kabul etse de bu sırada hayvana eziyet etmediğini ve kedinin can güvenliğini gözettiğini savundu.Öte yandan ekipler, uzman görüşü almak için videoyu bir veteriner hekime ve birkaç yetkiliye daha gösterdi.Uzmanlar, kedinin akciğerlerine kaçan suyun hayvanda hastalığa yol açabileceğini ve kedilerin genel olarak suyu sevmediğini söyleyerek Hosono'nun davranışının hayvana eziyet olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Ayrıca olay sırasında Nagoya bölgesinde yaşayan Masatoshi Hosono’nun daha sonra Toride bölgesine taşınması da polis tarafından bir kaçış emaresi olarak değerlendirildi.Hosono hakkında herhangi bir hukuki işlem uygulanıp uygulanmayacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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japonya, kedi