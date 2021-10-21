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https://tr.sputniknews.com/20211021/kendini-tamir-eden-telefon-ekrani-gelistirildi-1050028569.html
Kendini tamir eden telefon ekranı geliştirildi
Kendini tamir eden telefon ekranı geliştirildi
Bilim insanları milyonlarca insana para ve zaman kazandıracak bir polimer geliştirdi. Araştırmacılara göre bu teknoloji sayesinde telefon ekranları kendi... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T04:26+0300
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yaşam
tamir
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ekran
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Akıllı telefonlar ve diğer akıllı cihazlar son 10 yılda hayatımızın her alanına girdi. Dünya genelinde milyarlarca akıllı cihaz kullanılıyor. Birçok kullanıcının en büyük kabusu, ekranların çatlaması ya da kırılması. Servislerde ekranlar için bazen cihaz parasına denk gelecek fiyatlar isteniyor.NTV'nin haberine göre Kanada'daki Concordia Üniversitesi'nden iki araştırmacı bu sorunu çözebilecek bir yöntem geliştirdi. İkili, yaptıkları çalışmalar sonucunda kendi kendini tamir eden telefon ekranı geliştirdi.Yani telefonda meydana gelen çatlaklar bir süre sonra kendi kendine kapanmaya başlıyor. Bu da yakın gelecekte ekran değişiminin tarih olabileceği anlamına geliyor.Araştırma ekibinden Twinkal Patel, "Çiziklerin oda sıcaklığında tamamen düzelmesini sağlamaya odaklandık" dedi. Geliştirilen polimer teknolojisinin ileride bataryaların ömrünü de uzatabileceği öne sürüldü.
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tamir, telefon, ekran

Kendini tamir eden telefon ekranı geliştirildi

04:26 21.10.2021
© AATelefon davasını işçi kazandı
Telefon davasını işçi kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
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Bilim insanları milyonlarca insana para ve zaman kazandıracak bir polimer geliştirdi. Araştırmacılara göre bu teknoloji sayesinde telefon ekranları kendi kendine tamir olacak. Çatlak ve kırık ekranlar birçok kullanıcının kabusu.
Akıllı telefonlar ve diğer akıllı cihazlar son 10 yılda hayatımızın her alanına girdi. Dünya genelinde milyarlarca akıllı cihaz kullanılıyor. Birçok kullanıcının en büyük kabusu, ekranların çatlaması ya da kırılması. Servislerde ekranlar için bazen cihaz parasına denk gelecek fiyatlar isteniyor.
NTV'nin haberine göre Kanada'daki Concordia Üniversitesi'nden iki araştırmacı bu sorunu çözebilecek bir yöntem geliştirdi. İkili, yaptıkları çalışmalar sonucunda kendi kendini tamir eden telefon ekranı geliştirdi.
Yani telefonda meydana gelen çatlaklar bir süre sonra kendi kendine kapanmaya başlıyor. Bu da yakın gelecekte ekran değişiminin tarih olabileceği anlamına geliyor.
Araştırma ekibinden Twinkal Patel, "Çiziklerin oda sıcaklığında tamamen düzelmesini sağlamaya odaklandık" dedi.
Geliştirilen polimer teknolojisinin ileride bataryaların ömrünü de uzatabileceği öne sürüldü.
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