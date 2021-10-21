https://tr.sputniknews.com/20211021/kilicdaroglu-bu-yapilanlar-ya-millete-ihanet-ya-da-bir-saglik-sorunu-baska-bir-izahi-yok-1050049814.html

Kılıçdaroğlu: Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu, başka bir izahı yok

Kılıçdaroğlu: Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu, başka bir izahı yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından açıklama yaptı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T16:29+0300

2021-10-21T16:29+0300

2021-10-21T16:29+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

merkez bankası

faiz

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Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu… Başka bir izahı yok!" ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdüğünü açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211021/aksenerden-faiz-indirimi-yorumu-bu-aziz-millet-bunu-hak-etmiyor-cok-yazik-1050045601.html

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, merkez bankası, faiz