https://tr.sputniknews.com/20211021/kilicdaroglu-partimiz-defalarca-kapatildi-ama-demokrasiden-geri-adim-atmadik-1050057946.html

Kılıçdaroğlu: Partimiz defalarca kapatıldı ama demokrasiden de geri adım atmadık

Kılıçdaroğlu: Partimiz defalarca kapatıldı ama demokrasiden de geri adım atmadık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin daha önce defalarca kapatıldığını belirterek, "Bizim partimiz defalarca kapatıldı, mal varlıklarına el... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T19:57+0300

2021-10-21T19:57+0300

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politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

van

demokrasi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta bir otelde düzenlenen törenle partisine yeni katılan üyelerin rozetlerini taktı. Kılıçdaroğlu, CHP üyesi olmanın ve CHP rozeti takmanın sorumluluk üstlenmek olduğunu anlattı.Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, “Bizim partimiz defalarca kapatıldı, mal varlıklarına el konuldu, bütün arşivlerimiz ellimizden alındı, ama ona rağmen demokrasi, insan hakları yolundan geri adım atmadık. Özellikle genç arkadaşlarımız unutmasın, sosyal devlet kavramını unutmayın” ifadesini kullandı.CHP rozeti takmanın sorumluluk üstlenmek olduğunu aktaran CHP lideri, "Bu rozeti taktıktan, partinin üyesi olduktan sona ana hedefimizin insan hakları, demokrasi, gelişmek, çağdaş uygarlık olduğunu unutmamak lazım. Bu rozeti takan her arkadaşım, her insanın kimliğine, inancına, yaşam tarzına müdahale etmemesi lazım. Kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı göstermeli. Dolayısıyla bu rozeti takmak sıradan bir olay değildir.Bu kimliği takmanın sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar içinde partimize üye olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır" dedi.CHP’nin dünyanın en köklü partilerinden birisi olduğunu da ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

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chp, kemal kılıçdaroğlu, van, demokrasi