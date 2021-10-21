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Kılıçdaroğlu: Partimiz defalarca kapatıldı ama demokrasiden de geri adım atmadık
19:57 21.10.2021 (güncellendi: 20:34 21.10.2021)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21" programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı.
© AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin daha önce defalarca kapatıldığını belirterek, "Bizim partimiz defalarca kapatıldı, mal varlıklarına el konuldu, bütün arşivlerimiz elimizden alındı, ama ona rağmen demokrasi, insan hakları yolundan geri adım atmadık" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta bir otelde düzenlenen törenle partisine yeni katılan üyelerin rozetlerini taktı.
Kılıçdaroğlu, CHP üyesi olmanın ve CHP rozeti takmanın sorumluluk üstlenmek olduğunu anlattı.
Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, “Bizim partimiz defalarca kapatıldı, mal varlıklarına el konuldu, bütün arşivlerimiz ellimizden alındı, ama ona rağmen demokrasi, insan hakları yolundan geri adım atmadık. Özellikle genç arkadaşlarımız unutmasın, sosyal devlet kavramını unutmayın” ifadesini kullandı.
CHP rozeti takmanın sorumluluk üstlenmek olduğunu aktaran CHP lideri, "Bu rozeti taktıktan, partinin üyesi olduktan sona ana hedefimizin insan hakları, demokrasi, gelişmek, çağdaş uygarlık olduğunu unutmamak lazım. Bu rozeti takan her arkadaşım, her insanın kimliğine, inancına, yaşam tarzına müdahale etmemesi lazım. Kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı göstermeli. Dolayısıyla bu rozeti takmak sıradan bir olay değildir.Bu kimliği takmanın sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar içinde partimize üye olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır" dedi.
CHP’nin dünyanın en köklü partilerinden birisi olduğunu da ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:
"Bu partinin hedefi çağdaş uygarlık, beraber yaşamak olmuştur. Zaman zaman tartışmalar olabilir. Özellikle genç arkadaşlarımız unutmasın, sosyal devlet kavramını unutmayın. Devlet dediğimiz kurum bir tüzel kişiliktir, o tüzel kişiliği yöneten siyasi iktidardır. Siyasi iktidar yönetme görevini halktan alırlar. Siyasi partiler devlet değildir, devleti yönetenlerdir. Yönetme sürekli değildir. Halkın izin verdiği süre içinde yönetirler. Demokrasi ise halkın oyuna başvurmaktır. Sadece bu mu? Hayır. Demokrasi sürekli gelişen bir kavramdır. Artık katılımcı demokrasi, kadın erkek eşitliği, sosyal devlet, hiç kimsenin yatağa aç girmediği bir Türkiye diyoruz"