https://tr.sputniknews.com/20211021/kilicdaroglundan-burokratlara-bir-cagri-daha-1050034221.html

Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara bir çağrı daha

Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara bir çağrı daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara bir çağrıda daha bulundu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T11:01+0300

2021-10-21T11:01+0300

2021-10-21T11:01+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

memur

çağrı

bürokrat

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Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Sayın Bürokratlar, Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" dedi.CHP lideri geçen hafta da sosyal medya hesabından paylaştığı video ile devlet memurlarına seslenmişti. Kılıçdaroğlu, "18 Ekim pazartesi itibariyle, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz desteğin tüm sorumluluğu, size de ait olmaya başlayacaktır" demişti.

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kemal kılıçdaroğlu, memur, çağrı, bürokrat