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Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara bir çağrı daha
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara bir çağrı daha
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara bir çağrıda daha bulundu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T11:01+0300
2021-10-21T11:01+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
memur
çağrı
bürokrat
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Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Sayın Bürokratlar, Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" dedi.CHP lideri geçen hafta da sosyal medya hesabından paylaştığı video ile devlet memurlarına seslenmişti. Kılıçdaroğlu, "18 Ekim pazartesi itibariyle, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz desteğin tüm sorumluluğu, size de ait olmaya başlayacaktır" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211018/erdoganin-avukatlari-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1049939951.html
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kemal kılıçdaroğlu, memur, çağrı, bürokrat

Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara bir çağrı daha

11:01 21.10.2021
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© İHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara bir çağrıda daha bulundu.
Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Sayın Bürokratlar, Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" dedi.
CHP lideri geçen hafta da sosyal medya hesabından paylaştığı video ile devlet memurlarına seslenmişti. Kılıçdaroğlu, "18 Ekim pazartesi itibariyle, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz desteğin tüm sorumluluğu, size de ait olmaya başlayacaktır" demişti.
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