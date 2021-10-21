https://tr.sputniknews.com/20211021/konyada-ayni-aileden-7-kisinin-oldurulmesi-olayina-iliskin-detaylar-iddianamede-1050060073.html

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin detaylar iddianamede

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin detaylar iddianamede

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önce yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Altun'un olayı nasıl tasarladığı detaylarıyla yer... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T20:47+0300

2021-10-21T20:47+0300

2021-10-21T20:47+0300

türkiye

konya

cinayet

katliam

mehmet altun

zafer dedeoğlu

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Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi aileler arasında yaşanan kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı.Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan, tutuklu sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, olayda tek bir silah bulunduğu ve bu silahın da Mehmet Altun tarafından kullanıldığı belirtildi.Tüm maktullerin bu silahla vurulduğunun sabit olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:'Şüphelinin fiilini önceden tasarladığının açık olduğu anlaşılmıştır'Şüpheli Altun'un kullandığı telefonun HTS analizinin incelendiğinin belirtildiği iddianamede, "Şüphelinin muhtemelen olay yerine gitmeden önce telefonunu kapatıp olay yerinden kaçtıktan sonra açmış olabileceğinin değerlendirildiği, bununla birlikte maktul Sibel'in ateşli silah yaralanması neticesi vefat ettiği sabit olmakla birlikte şüphelinin maktul Sibel evin içindeyken evi ateşe vermesi gözetilerek, fiilinin tüm maktuller yönünden 'canavarca hisle öldürme' olarak kabul edilmesi gerektiği belirlenmiştir" değerlendirmesi yapıldı.Altun'un da beyanında iddia ettiği üzere olay yerine Dedeoğulları ailesinin tüm fertlerinin imzalayacağı bir 'şikayetten vazgeçme dilekçesi' götürdüğünün aktarıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:İddianamede, olaya ilişkin tüm delillerin incelendiği belirtildi.İddianamede ifadesine yer verilen katil zanlısı Mehmet Altun'un, olay günü eşi ve ailesinden gizli araç kiralayarak Dedeoğulları ailesinin evine gittiğini, kendisini belediye görevlisi olarak tanıttığını anlattığı belirtildi.''Bizi tehdit edenler kimler?' diye sordum"Aile bireylerine, bütün aile evdeyse bir görüşme yapacağını söylediğini ifade eden Altun, ifadesinde şunları kaydetti:'Şarjörümü değiştirip önce evin yanına kaçan bayanı daha sonra evin içine giden bayanı vurdum'Altun, olay yerine yanında götürdüğü "şikayetten vazgeçme dilekçesini" kendisinin hazırladığını öne sürerek, şöyle devam etti:İfadelerine yer verilen diğer şüpheliler olaydan önce katil zanlısı Mehmet Altun ile görüşmediklerini, söz konusu olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını iddia etti.İddianamede, Mehmet Altun'un ablası olan tutuklu sanık Ayşe Keleş'in de "Mehmet, psikolojik problemleri olan birisidir. Kendisinin Dedeoğulları'na bir kini olduğunu bilmiyordum ama yaklaşık 10 sene önce Yaşar Dedeoğulları isimli şahıs anneme küfür etmişti. Kardeşim bu olayı kafasına takardı" ifadelerine yer verildi.İddia makamı, iddianamesinde sanığın olay yerine silahla, iki şarjörle, bidon içerisinde benzinle gitmesinin, olayda tasarlama olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarını istedi.

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konya, cinayet, katliam, mehmet altun, zafer dedeoğlu