https://tr.sputniknews.com/20211021/kremlin-sputnik-vnin-abde-onaylanmasi-konusunda-bazi-teknik-anlasmazliklar-var-1050045164.html

Kremlin: Sputnik V’nin AB’de onaylanması konusunda bazı teknik anlaşmazlıklar var

Kremlin: Sputnik V’nin AB’de onaylanması konusunda bazı teknik anlaşmazlıklar var

Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik V koronavirüs aşısının AB’de tescil edilmesi yönündeki görüşmelerde teknik anlaşmazlıkların olduğunu, ancak bu anlaşmazlıkların... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T14:37+0300

2021-10-21T14:37+0300

2021-10-21T14:37+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

avrupa ilaç ajansı

koronavirüs aşısı

sputnik v

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik V aşısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tescil edilmesi sürecine dair açıklamada bulundu.Reuters ajansının Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Sputnik V aşısına bu yıl kullanım onayı verilmesinin imkansız olduğunu bildirmesinin ardından Peskov, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.Peskov, "Gerçekten de aşımızın Avrupa’daki ajans tarafından tescil edilmesi için sunulan belge ve bilgilerin eksiksizliği konusunda bazı teknik anlaşmazlıklar var. Bu konuda çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.Bununla birlikte sözcü, Rusya’nın bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Sputnik V’ye 'şimdiye kadar çoktan almış olması gereken' onayın verilmesini umduklarını ifade etti.Peskov, "Ancak daha önce olduğu gibi Avrupa’daki kuruluş bazı bilgilerin eksik olduğunu söylüyor. Kurumlarımız bu konuyla ilgileniyor. Bu nedenle şu anda yalnızca teknik formaliteler söz konusu, bunlar da çözülecek" dedi.Reuters’a konuşan konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak, EMA’nın yıl bitmeden Sputnik V hakkında bir karara varmasını imkansız gördüğünü söylemişti.Değerlendirme süreci için gereken birtakım verilerin EMA’ya iletilmediğini dile getiren kaynak, bu veriler kasım ayı bitmeden teslim edilse dahi kararın ancak 2022’nin ilk 3 aylık döneminde çıkabileceğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211021/dso-sputnik-v-incelemesi-son-asamaya-giriyor-1050026675.html

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kremlin, dmitriy peskov, avrupa ilaç ajansı, koronavirüs aşısı, sputnik v