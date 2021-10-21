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https://tr.sputniknews.com/20211021/kurul-kalesindeki-kazilarda-yeni-girise-ulasildi-1050034932.html
Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni girişe ulaşıldı
Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni girişe ulaşıldı
Ordu'da 6. Mithridates dönemine ait olan ve daha önce 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eser bulunan Kurul... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T11:25+0300
2021-10-21T11:25+0300
yaşam
ordu
kazı
altınordu
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Ordu'nun Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6. Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un başkanlığında sürdürülen çalışmalarda, Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu tespit edilen, tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 2 metre boyunda 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele ile Bereket Tanrısı Dionyss, Pan ve hayvan biçimli dini kap olan Riton heykelleri ve yaklaşık 3 bin parça tarihi eser bulundu.Unesco'ya başvuru yapıldı1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. Ortaya çıkan eserlerin ardından Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapıldı.Geçen yıl ara verilen kaledeki kazılar, Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında haziran ayında yeniden başladı. Kazılarda kalenin doğu tarafında ikinci bir giriş kapısı, depolama alanları ile 14 yeni küpe ulaşıldı. Kazı ekibinin kaledeki çalışmaları sürüyor.'Kazı ilerledikçe ortaya çıkacaktır'İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kalede yeni bulgulara rastlanıldığını belirterek "Çok şükür, önemli eserlere ulaştık. Ulaşmaya da devam ediyoruz. Yeni dönemde erzak kapları ile mimari yapıda önemli yapılar ortaya çıktı. Ayrıca ikinci bir giriş kapısına ulaşıldı. Kapının ön kısmında merdiven yok. Sanki bir müstakil giriş-çıkış olarak kullanıldığı gözüküyor. Çok amaçlı da olabilir. Güvenlik amaçlı veya teras kapısı da olabilir. Çünkü aşağısında açık bir meydan var. Şu anda net bir şey söylememiz mümkün değil. Kazı ilerledikçe bu ortaya çıkacak. Çünkü ana kaya üzerinden içeri giriş yapılıyor" dedi.'Restorasyonunu gerçekleştireceğiz'Toparlak, toprağa gömülü olarak bulunan erzak kaplarının yerinde restore edileceğini belirterek, "Bir taraftan bu kazı alanlarını açarken, diğer taraftan da korumak gerekiyor. Özellikle mimari yapının hemen restore edilmesi lazım. Bunun için proje çalışmaları başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi desteğiyle bir taraftan proje çalışmaları yapacağız, bir taraftan da erzak kaplarının yerinde restorasyonunu gerçekleştireceğiz. İnşallah, burası turizme açıldığı zaman gelecek olan ziyaretçiler, 2100 yıllık yaşanmışlığı yerinde görmüş olacaklar" diye konuştu.'Her gün eser geliyor'11 yıldır yürütülen kazı çalışmalarında 3 bine yakın eser elde ettiklerini belirten Toparlak, "Özellikle kazı çalışmalarında kalenin doğu tarafına doğru ilerliyoruz ama batı tarafında da çalışmalar yine devam edecek. Önümüzdeki yıllarda inanıyorum ki, çok önemli eserler ortaya çıkacak. Çünkü her gün eser geliyor. Yaklaşık 3 bine yakın eser elde ettik. Bu eserler ilerde Ordu Müzesi'ne, kültür envanterine katılmış oldu. Büyük bir haz duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Kurul Kalesi YerleşkesiOrdu merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı köyü sınırlarında bulunan sivri bir kaya üzerine kurulan Kurul Kalesi, antik bir yerleşme. Burada 250- 300 merdiven gün ışığına çıkarıldı. Kazı sırasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitler ile duvar örgüsü seramik parçalar incelendi ve M.Ö. 2'nci ve 1. yüzyılda yerleşim yapıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar ile piknik alanı düzenlendi. Alan içinde ayrıca tarihi dehliz ve su sarnıcı bulunuyor. Yine alanda yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılmış olup, ışıklandırıldı.
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ordu, kazı, altınordu

Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni girişe ulaşıldı

11:25 21.10.2021
© DHA Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni girişe ulaşıldı
Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni girişe ulaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© DHA
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Ordu'da 6. Mithridates dönemine ait olan ve daha önce 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eser bulunan Kurul Kalesi'ndeki kazılarda, yeni giriş kapısı, depolama alanları ile 14 küpe ulaşıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6. Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un başkanlığında sürdürülen çalışmalarda, Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu tespit edilen, tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 2 metre boyunda 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele ile Bereket Tanrısı Dionyss, Pan ve hayvan biçimli dini kap olan Riton heykelleri ve yaklaşık 3 bin parça tarihi eser bulundu.

Unesco'ya başvuru yapıldı

1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. Ortaya çıkan eserlerin ardından Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapıldı.
Geçen yıl ara verilen kaledeki kazılar, Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında haziran ayında yeniden başladı. Kazılarda kalenin doğu tarafında ikinci bir giriş kapısı, depolama alanları ile 14 yeni küpe ulaşıldı. Kazı ekibinin kaledeki çalışmaları sürüyor.

'Kazı ilerledikçe ortaya çıkacaktır'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kalede yeni bulgulara rastlanıldığını belirterek "Çok şükür, önemli eserlere ulaştık. Ulaşmaya da devam ediyoruz. Yeni dönemde erzak kapları ile mimari yapıda önemli yapılar ortaya çıktı. Ayrıca ikinci bir giriş kapısına ulaşıldı. Kapının ön kısmında merdiven yok. Sanki bir müstakil giriş-çıkış olarak kullanıldığı gözüküyor. Çok amaçlı da olabilir. Güvenlik amaçlı veya teras kapısı da olabilir. Çünkü aşağısında açık bir meydan var. Şu anda net bir şey söylememiz mümkün değil. Kazı ilerledikçe bu ortaya çıkacak. Çünkü ana kaya üzerinden içeri giriş yapılıyor" dedi.

'Restorasyonunu gerçekleştireceğiz'

Toparlak, toprağa gömülü olarak bulunan erzak kaplarının yerinde restore edileceğini belirterek, "Bir taraftan bu kazı alanlarını açarken, diğer taraftan da korumak gerekiyor. Özellikle mimari yapının hemen restore edilmesi lazım. Bunun için proje çalışmaları başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi desteğiyle bir taraftan proje çalışmaları yapacağız, bir taraftan da erzak kaplarının yerinde restorasyonunu gerçekleştireceğiz. İnşallah, burası turizme açıldığı zaman gelecek olan ziyaretçiler, 2100 yıllık yaşanmışlığı yerinde görmüş olacaklar" diye konuştu.

'Her gün eser geliyor'

11 yıldır yürütülen kazı çalışmalarında 3 bine yakın eser elde ettiklerini belirten Toparlak, "Özellikle kazı çalışmalarında kalenin doğu tarafına doğru ilerliyoruz ama batı tarafında da çalışmalar yine devam edecek. Önümüzdeki yıllarda inanıyorum ki, çok önemli eserler ortaya çıkacak. Çünkü her gün eser geliyor. Yaklaşık 3 bine yakın eser elde ettik. Bu eserler ilerde Ordu Müzesi'ne, kültür envanterine katılmış oldu. Büyük bir haz duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurul Kalesi Yerleşkesi

Ordu merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı köyü sınırlarında bulunan sivri bir kaya üzerine kurulan Kurul Kalesi, antik bir yerleşme. Burada 250- 300 merdiven gün ışığına çıkarıldı. Kazı sırasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitler ile duvar örgüsü seramik parçalar incelendi ve M.Ö. 2'nci ve 1. yüzyılda yerleşim yapıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar ile piknik alanı düzenlendi. Alan içinde ayrıca tarihi dehliz ve su sarnıcı bulunuyor. Yine alanda yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılmış olup, ışıklandırıldı.
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