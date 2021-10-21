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Kuzey Kore: ABD ve BMGK zaman ayarlı bombayla oynuyor
Kuzey Kore: ABD ve BMGK zaman ayarlı bombayla oynuyor
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, ülkesinin 19 Ekim'de yaptığı füze denemelerinin, 'yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma' olduğunu... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T13:10+0300
2021-10-21T13:10+0300
savunma
abd
kuzey kore
bmgk
nükleer
füze
japonya
nükleer silah
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Yonhap'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) ülkesinin 19 Ekim'de yaptığı füze denemelerini ve tepkileri değerlendirdi.Sözcü, füze denemelerinin, 'yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma' olduğunu söyledi.Denemelerin, komşu ülkeler için doğrudan bir tehdit teşkil etmediğini savunan Sözcü, özellikle ABD'yi hedef almayan denemeleri nedeniyle Washington yönetiminin endişelenmesine gerek olmadığını belirtti.Sözcü, ABD ve BMGK'nin anormal tepkileri karşısında endişeli olduklarını ifade etti.Füze denemeleri yapılırken ABD'nin akıllarında ve hedeflerinde olmadığına dikkati çeken Sözcü, söz konusu işin tamamen ülkenin savunması için planlandığını kaydetti.Sözcü, Pyongyang'ın nükleer programının BMGK'ye taşınmasını 'oldukça provokatif' olarak niteledi.'Zaman ayarlı bombayla oynuyorlar'Sözcü, ABD ve BMGK için 'tehlikeli bir zaman ayarlı bombayla oynuyorlar' ifadesini kullandı.ABD'nin elinde halihazırda denizaltı balistik füzeleri bulunduğunu belirten Sözcü, ABD'nin aynı silahları geliştirdiği için Kuzey Kore'yi eleştirmesinin "çifte standart" göstergesi olduğunu vurguladı.Kuzey Kore, balistik füze denemiştiJaponya Başbakanı Kişida Fumio, 19 Ekim'de Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıklamıştı.KCNA'da dün yer alan bir haberde, denemesi yapılan füzelerden birinin, 'denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze' olduğu belirtilmişti.Füzenin, 'kanat hareketliliği ve süzülerek atlama mobilitesi dahil ileri düzey kontrol yönlendirme' teknolojilerine sahip olduğu vurgulanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211001/kuzey-kore-yeni-gelistirdigi-ucaksavar-fuzesini-test-etti-1049416046.html
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abd, kuzey kore, bmgk, nükleer, füze, japonya, nükleer silah

Kuzey Kore: ABD ve BMGK zaman ayarlı bombayla oynuyor

13:10 21.10.2021
© REUTERS / KCNAKuzey Kore'de koronavirüs ile ilgili durum
Kuzey Kore'de koronavirüs ile ilgili durum - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / KCNA
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, ülkesinin 19 Ekim'de yaptığı füze denemelerinin, 'yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma' olduğunu belirtti. Sözcü, ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tehlikeli bir 'zaman ayarlı bombayla' oynadıklarını söyledi.
Yonhap'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) ülkesinin 19 Ekim'de yaptığı füze denemelerini ve tepkileri değerlendirdi.
Sözcü, füze denemelerinin, 'yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma' olduğunu söyledi.
Denemelerin, komşu ülkeler için doğrudan bir tehdit teşkil etmediğini savunan Sözcü, özellikle ABD'yi hedef almayan denemeleri nedeniyle Washington yönetiminin endişelenmesine gerek olmadığını belirtti.
Sözcü, ABD ve BMGK'nin anormal tepkileri karşısında endişeli olduklarını ifade etti.
Füze denemeleri yapılırken ABD'nin akıllarında ve hedeflerinde olmadığına dikkati çeken Sözcü, söz konusu işin tamamen ülkenin savunması için planlandığını kaydetti.
Sözcü, Pyongyang'ın nükleer programının BMGK'ye taşınmasını 'oldukça provokatif' olarak niteledi.

'Zaman ayarlı bombayla oynuyorlar'

Sözcü, ABD ve BMGK için 'tehlikeli bir zaman ayarlı bombayla oynuyorlar' ifadesini kullandı.
ABD'nin elinde halihazırda denizaltı balistik füzeleri bulunduğunu belirten Sözcü, ABD'nin aynı silahları geliştirdiği için Kuzey Kore'yi eleştirmesinin "çifte standart" göstergesi olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore, balistik füze denemişti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 19 Ekim'de Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıklamıştı.
KCNA'da dün yer alan bir haberde, denemesi yapılan füzelerden birinin, 'denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze' olduğu belirtilmişti.
Füzenin, 'kanat hareketliliği ve süzülerek atlama mobilitesi dahil ileri düzey kontrol yönlendirme' teknolojilerine sahip olduğu vurgulanmıştı.

Kuzey Kore, füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
SAVUNMA
Kuzey Kore, yeni geliştirdiği uçaksavar füzesini test etti
1 Ekim, 02:13
400001
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