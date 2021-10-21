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Kuzey Kore'den ABD'ye füze denemesi konusunda 'çifte standart' suçlaması
Kuzey Kore'den ABD'ye füze denemesi konusunda 'çifte standart' suçlaması
Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılabilir balistik füze denemesinin ardından ABD'den gelen tepkiye yanıt vererek, Washington'u 'çifte standart' ile suçladı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T11:06+0300
2021-10-21T11:16+0300
dünya
abd
kuzey kore
balistik füze
füze denemesi
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, son balistik füze denemesine ABD'den gelen tepkiye yanıt verdi.Bakanlıktan bir sözcü, yaptığı açıklamada, denemenin ABD'yi hedef almadığını ve 'tamamen ülkenin savunması için gerçekleştirildiğini' ifade etti.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre sözcü, "Dolayısıyla ABD'nin deneme atışından endişelenmesine ya da bunu kafaya takmasına gerek yok" dedi.Sözcü, ayrıca Washington'un Pyongyang'ı, ABD'nin sahip olduğu veya geliştirmekte olduğu aynı silah sistemini geliştirdiği ve test ettiği için eleştirmesinin, çifte standardın açık bir ifadesi olduğunu da sözlerine ekledi.Önceki gün Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılabilir yeni bir balistik füzeyi başarıyla test ettiğini açıklamış, ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD ve İngiltere'nin çağrısıyla Kuzey Kore gündemiyle acil toplanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/japonya-kuzey-korenin-iki-balistik-fuze-denedigini-acikladi-1049955679.html
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abd, kuzey kore, balistik füze, füze denemesi

Kuzey Kore'den ABD'ye füze denemesi konusunda 'çifte standart' suçlaması

11:06 21.10.2021 (güncellendi: 11:16 21.10.2021)
© REUTERS / HEO RANKuzey Kore - füze denemesi
Kuzey Kore - füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / HEO RAN
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Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılabilir balistik füze denemesinin ardından ABD'den gelen tepkiye yanıt vererek, Washington'u 'çifte standart' ile suçladı.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, son balistik füze denemesine ABD'den gelen tepkiye yanıt verdi.
Bakanlıktan bir sözcü, yaptığı açıklamada, denemenin ABD'yi hedef almadığını ve 'tamamen ülkenin savunması için gerçekleştirildiğini' ifade etti.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre sözcü, "Dolayısıyla ABD'nin deneme atışından endişelenmesine ya da bunu kafaya takmasına gerek yok" dedi.
Sözcü, ayrıca Washington'un Pyongyang'ı, ABD'nin sahip olduğu veya geliştirmekte olduğu aynı silah sistemini geliştirdiği ve test ettiği için eleştirmesinin, çifte standardın açık bir ifadesi olduğunu da sözlerine ekledi.
Önceki gün Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılabilir yeni bir balistik füzeyi başarıyla test ettiğini açıklamış, ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD ve İngiltere'nin çağrısıyla Kuzey Kore gündemiyle acil toplanmıştı.
Kuzey Kore resmi haber ajansı, 25 Mart 2021'deki yeni tip taktik güdümlü füze denemesinden görüntüler yayımladı. Analistlere göre bunlar Ekim 2020'de Pyongyang'daki askeri geçit töreninde sergilenen füzeler. Silahsızlanma Çalışmaları James Martin Merkezi'nden Jeffrey Lewis Eğer öyleyse, daha önce denenmiş KN-23 füzelerinin gerçekten büyük bir savaş başlığıyla geliştirilmiş varyantı gibi görünüyorlar dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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