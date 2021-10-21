https://tr.sputniknews.com/20211021/kuzey-koreden-abdye-fuze-denemesi-konusunda-cifte-standart-suclamasi-1050034348.html

Kuzey Kore'den ABD'ye füze denemesi konusunda 'çifte standart' suçlaması

Kuzey Kore'den ABD'ye füze denemesi konusunda 'çifte standart' suçlaması

Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılabilir balistik füze denemesinin ardından ABD'den gelen tepkiye yanıt vererek, Washington'u 'çifte standart' ile suçladı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T11:06+0300

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füze denemesi

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, son balistik füze denemesine ABD'den gelen tepkiye yanıt verdi.Bakanlıktan bir sözcü, yaptığı açıklamada, denemenin ABD'yi hedef almadığını ve 'tamamen ülkenin savunması için gerçekleştirildiğini' ifade etti.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre sözcü, "Dolayısıyla ABD'nin deneme atışından endişelenmesine ya da bunu kafaya takmasına gerek yok" dedi.Sözcü, ayrıca Washington'un Pyongyang'ı, ABD'nin sahip olduğu veya geliştirmekte olduğu aynı silah sistemini geliştirdiği ve test ettiği için eleştirmesinin, çifte standardın açık bir ifadesi olduğunu da sözlerine ekledi.Önceki gün Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılabilir yeni bir balistik füzeyi başarıyla test ettiğini açıklamış, ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD ve İngiltere'nin çağrısıyla Kuzey Kore gündemiyle acil toplanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211019/japonya-kuzey-korenin-iki-balistik-fuze-denedigini-acikladi-1049955679.html

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