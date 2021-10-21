https://tr.sputniknews.com/20211021/la-palma-adasindaki-cumbre-vieja-yanardaginin-uzaydan-goruntuleri-paylasildi-1050045806.html

La Palma Adası’ndaki Cumbre Vieja Yanardağı’nın uzaydan görüntüleri paylaşıldı

La Palma Adası’ndaki Cumbre Vieja Yanardağı’nın uzaydan görüntüleri paylaşıldı

Avrupa Komisyonu’nun bir bölümü olan Savunma Sanayii ve Uzay Genel Müdürlüğü (DG DEFIS) sosyal medya hesabından, Kanarya Adaları grubundan La Palma’daki Cumbre... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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la palma

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DG DEFIS’ten yapılan açıklamada, La Palma Adası'ndaki yanardağa ait fotoğrafların Kopernik (Copernicus) Programı dünya gözlem görevi Sentinel2 uydusu tarafından 30 Eylül-20 Ekim tarih aralığında çekildiği belirtildi. Ayrıca, Cumbre Vieja Yanardağı’nın volkanik püskürmesinin başlamasından bu yana bir ay geçtiği ifade edilirken, güçlü depremlerin meydana gelmeye devam ettiği ve lavların denize doğru akmaya devam ettiği bildirildi.

ispanya

kanarya adaları

la palma

cumbre vieja yanardağı

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