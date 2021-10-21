https://tr.sputniknews.com/20211021/lavrov-dogu-akdenizdeki-sorunlar-uluslararasi-hukuk-zemininde-cozulmeli-1050047584.html

Lavrov: Doğu Akdeniz'deki sorunlar uluslararası hukuk zemininde çözülmeli

Lavrov: Doğu Akdeniz'deki sorunlar uluslararası hukuk zemininde çözülmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk zemininde, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uygun olarak çözülmesinden yana... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T15:37+0300

2021-10-21T15:37+0300

2021-10-21T15:37+0300

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Bakan Lavrov, Moskova'da Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'le bir araya geldi.Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin görüş alışverişi yaptık. Rusya, o bölgedeki sorunların uluslararası hukuk zemininde, özellikle de 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne istinaden çözülmesinden yana" dedi.'Müzakere sürecinin alternatifi yok'Kıbrıs sorununu Hristodulidis'le etraflıca görüştüğünü belirten Lavrov, "Partnerlerimizin bizim için çok önemli değerlendirmelerini dinledik ve buna cevaben Rusya'nın Kıbrıs sorununa mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde adil, uygulanabilir ve kapsayıcı bir çözüm bulunması yönündeki ilkesel tutumunu teyit ettik. Rumlar ve Kıbrıs Türkleri arasındaki güven ortamını yeniden tesis edecek toplumlar arası müzakere sürecinin en kısa sürede yeniden başlatılmasından başka bir alternatif görmüyoruz" ifadelerini kullandı.'Kıbrıs'ın güvenliğiyle ilgili yeni garantiler verilmeli'Rusya'nın hem BM nezdinde hem de ilgili taraflarla kurulan ikili temaslarda Kıbrıs meselelerinde ilerleme kaydedilmesi için elverişli dış koşulların oluşması gerektiğini dile getirdiğini anlatan Lavrov, "BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin çözümün dış unsurlarıyla ilgili istişarelere dahil edilmesinin son derece gerekli olduğunu ve Kıbrıs'ın güvenliğiyle ilgili geçerliliğini yitirmiş garantilerin yerine BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla yeni garantiler verilmesi yönündeki tutumumuzu yeniden teyit ettik" diye vurguladı.'Kapalı Maraş'a yönelik tek taraflı adımlar kabul edilemez'Lavrov, Kapalı Maraş'a yönelik tek taraflı adımları kabul edilemez ve yapıcılıktan uzak bulduklarını ekledi.

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