https://tr.sputniknews.com/20211021/madurodan-kolombiyaya-normallesme-cagrisi-1050032040.html

Maduro'dan Kolombiya'ya 'normalleşme' çağrısı

Maduro'dan Kolombiya'ya 'normalleşme' çağrısı

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya hükümetine iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulunarak, sorunların barış ile çözülmesi... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T09:57+0300

2021-10-21T09:57+0300

2021-10-21T10:01+0300

dünya

nicolas maduro

venezüella

kolombiya

normalleşme

ivan duque

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'yla 2019 yılında kopan ticari ve diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısı yaptı.Devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Maduro, "Kolombiya ve Venezüella olarak sorunlarımızı barış içinde çözmemiz; ticaret, üretim ve ekonomi anlamında ilişkileri normalleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.Maduro, iki ülke arasında diplomatik misyonlar arasındaki ilişkilerin de normalleştirilmesi gerektiğini vurguladı.Öte yandan Venezüella lideri, geçen günlerde Kolombiya Senatosunda, iki ülke arasında ticari ve diplomatik ilişkileri normalleştirme maksadıyla çalışacak bir komisyon kurulmasına yönelik önergenin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.Bununla beraber Venezüella'daki Kolombiyalıların konsolosluk yardımı alamadığını anımsatan Maduro, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin bu insanlara konsolosluk erişimi sunmadığını ifade etti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında Duque, Venezüella hükümetini tanımayacağını dile getirmişti."Ben Kolombiya'nın devlet başkanı olduğum sürece onu tanımayacağız" diyen Duque, "Onu (Maduro'yu) tanımak, ülkemizin tarihsel manada savunduğu değerlerden caymak olur. Maduro hükümetinin imza attığı rezaletten ötürü bütün bir halkın yaşamak zorunda kaldığı sefalet karşısında bir teslimiyet sayılırdı" demişti.

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