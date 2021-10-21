https://tr.sputniknews.com/20211021/madurodan-kolombiyaya-normallesme-cagrisi-1050032040.html
Maduro'dan Kolombiya'ya 'normalleşme' çağrısı
Maduro'dan Kolombiya'ya 'normalleşme' çağrısı
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya hükümetine iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulunarak, sorunların barış ile çözülmesi... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T09:57+0300
2021-10-21T09:57+0300
2021-10-21T10:01+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella
kolombiya
normalleşme
ivan duque
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'yla 2019 yılında kopan ticari ve diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısı yaptı.Devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Maduro, "Kolombiya ve Venezüella olarak sorunlarımızı barış içinde çözmemiz; ticaret, üretim ve ekonomi anlamında ilişkileri normalleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.Maduro, iki ülke arasında diplomatik misyonlar arasındaki ilişkilerin de normalleştirilmesi gerektiğini vurguladı.Öte yandan Venezüella lideri, geçen günlerde Kolombiya Senatosunda, iki ülke arasında ticari ve diplomatik ilişkileri normalleştirme maksadıyla çalışacak bir komisyon kurulmasına yönelik önergenin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.Bununla beraber Venezüella'daki Kolombiyalıların konsolosluk yardımı alamadığını anımsatan Maduro, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin bu insanlara konsolosluk erişimi sunmadığını ifade etti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında Duque, Venezüella hükümetini tanımayacağını dile getirmişti."Ben Kolombiya'nın devlet başkanı olduğum sürece onu tanımayacağız" diyen Duque, "Onu (Maduro'yu) tanımak, ülkemizin tarihsel manada savunduğu değerlerden caymak olur. Maduro hükümetinin imza attığı rezaletten ötürü bütün bir halkın yaşamak zorunda kaldığı sefalet karşısında bir teslimiyet sayılırdı" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211019/abdye-iade-edilen-venezuelali-alex-saabin-dava-sureci-basladi-1049955250.html
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Maduro'dan Kolombiya'ya 'normalleşme' çağrısı
09:57 21.10.2021 (güncellendi: 10:01 21.10.2021)
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya hükümetine iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulunarak, sorunların barış ile çözülmesi gerektiğini söyledi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'yla 2019 yılında kopan ticari ve diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısı yaptı.
Devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Maduro, "Kolombiya ve Venezüella olarak sorunlarımızı barış içinde çözmemiz; ticaret, üretim ve ekonomi anlamında ilişkileri normalleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Maduro, iki ülke arasında diplomatik misyonlar arasındaki ilişkilerin de normalleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan Venezüella lideri, geçen günlerde Kolombiya Senatosunda, iki ülke arasında ticari ve diplomatik ilişkileri normalleştirme maksadıyla çalışacak bir komisyon kurulmasına yönelik önergenin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Bununla beraber Venezüella'daki Kolombiyalıların konsolosluk yardımı alamadığını anımsatan Maduro, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin bu insanlara konsolosluk erişimi sunmadığını ifade etti.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında Duque, Venezüella hükümetini tanımayacağını dile getirmişti.
"Ben Kolombiya'nın devlet başkanı olduğum sürece onu tanımayacağız" diyen Duque, "Onu (Maduro'yu) tanımak, ülkemizin tarihsel manada savunduğu değerlerden caymak olur. Maduro hükümetinin imza attığı rezaletten ötürü bütün bir halkın yaşamak zorunda kaldığı sefalet karşısında bir teslimiyet sayılırdı" demişti.